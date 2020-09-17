«Гнев» не позволит Трампу переизбраться на второй срок

Президент США, уже почуявший неладное, заявил, что новая книга Вудворда – гадкая, и доверять ее автору никак нельзя Фото: REUTERS

На полки книжных магазинов поступила вторая по счету книга Боба Вудворда о действующем президенте США. Первая, написанная два года назад, называлась «Страх». Новинка получила название «Гнев» (некоторые СМИ переводят это название еще и как «Ярость»).

Боб Вудворд - легендарный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, редактор газеты The Washington Post. Он является одним из самых известных в США журналистов-расследователей и автором или соавтором 12 документальных книг, ставших бестселлерами. Это рекорд для американских публицистов, пишущих в этом жанре. Именно Вудворд начал расследовать события, вошедшие в историю как «Уотергейтский скандал» и приведшие в итоге к отставке президента Ричарда Никсона.

В процессе написания этой книги Трамп и Вудворд встречались в этом году не менее 10 раз. Еще несколько приватных бесед им пришлось из-за коронавируса провести по телефону. Президент США последовал совету опытных политиков, всегда считавших, что Вудворду не стоит отказывать в интервью, иначе в его книги войдут сплетни и слухи, рассказанные завистниками и недоброжелателями. Тем более, что когда в свет вышел «Страх», в ходе написания которой Трамп сам ничего не рассказывал Вудворду, рейтинги главы государства покатились вниз.

Вот и в этот раз, президент США, уже почуявший неладное, заявил, что новая книга Вудворда – гадкая, и доверять ее автору никак нельзя. Однако, «Гнев» уже третий день подряд сметают с полок книжных магазинов, а все телеканалы мира начинают свои выпуски с очередной цитатой из этого бестселлера.

Вот, что пишет Боб Вудворд:

О ДОНАЛЬДЕ ТРАМПЕ

Министр обороны Джим Мэтисс был обеспокоен тем, что Трамп поставил под сомнение необходимость военного присутствия в США в Южной Корее. «Мы делаем это для предотвращения Третьей мировой войны», - сказал глава Пентагона президенту на очередной встрече, после которой он рассказывал своим близким, что Трамп ведет себя и понимает ровно столько же как пяти- или шестиклассник.

О МЕТОДАХ РАБОТЫ БЕЛОГО ДОМА

Главный экономический советник президента Гэри Кон… украл с рабочего стола Трампа письмо, которое глава государства намеревался подписать. Подписанное письмо денонсировало бы важное торговое американо-южнокорейское соглашение.

ОБ УБИЙСТВЕ БАШАРА АСАДА

«Давай убьем его, черт возьми», - сказал Трамп министру обороны. После этого разговора глава Пентагона заявил: «Мы не собираемся ничего такого делать. Мы будем подходить более взвешенно». И, в конечном итоге, Трамп санкционировал более сдержанную реакцию США. Но вполне возможно, что без вмешательства Мэтисса США нанесли бы крупномасштабный удар с целью убить Асада. Это определенно рассердило бы Россию и могло бы привести к более широкой конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Таким образом, Трамп, очевидно, не против убийства иностранных лидеров, по крайней мере, теоретически. Это хорошее представление о том, как Трамп хочет использовать вооруженные силы.

О РОССИЙСКОМ СЛЕДЕ

По крайней мере, один мировой лидер уделил пристальное внимание расследованию [спецпрокурора] Роберта Мюллера (о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы – Прим. ред.). Во время разговора с Трампом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал потрясающий комментарий: «Дональд, меня беспокоит это расследование. Ты устоишь?». Трамп после этой встречи сказал своему тогдашнему личному адвокату, что сомнения ас-Сиси стали для него «ударом по яйцам». Коль египетского президента это волновало, то сколько других мировых лидеров были обеспокоены тем, что Трамп может не удержаться на своем посту из-за этого расследования. И если это так, то положение самого влиятельного человека в мире вызывает беспокойство.

ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ

В этом человеке и его президентстве [Джон] Дауд (бывший адвокат Трампа – Прим. ред.) увидел трагический изъян. Во всем – в перебранках, опровержениях, твитах. У Трампа – одна главная проблема, о которой Дауд знал, но никак не мог заставить себя сказать президенту – «ты – гребаный лжец!».