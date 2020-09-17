"Анна родила очередную красоту": фото дочки Курниковой и Иглесиаса произвело фурор

Младшая дочь у звездной пары родилась в конце января 2020 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анна Курникова почти 20 лет счастлива в отношениях с Энрике Иглесиасом. Пара растит троих детей - близнецов Люси и Николаса, а также дочку Машу. Теннисистка и певец пусть не часто, но делятся фото и видео малышей в соцсетях. На этот раз они показали младшую дочку, которой всего семь месяцев. Фото крохи произвело фурор среди поклонников звездной пары.

Семимесячная Маша очаровала фанатов Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса. Младшая дочь у звездной пары родилась в конце января 2020 года. Счастливые родители показали малышку сразу после ее появления на свет. Они опубликовали трогательные кадры самых первых минут жизни девочки прямо из роддома.

Потом Анна выкладывала снимок, на котором позировала вместе с трехмесячной наследницей. А теперь снова похвасталась красавицей-дочкой. Маша заметно подросла, она уже может уверенно сидеть и с каждым днем становится копией своей красивой мамы.

Маша одета в платье. Курникова подписала фото: "Уимблдон, жди меня!".

"Одно лицо!", "Мне кажется, вот так выглядит результат настоящей любви", "Ваша копия, Аня", "Это дочь от Иглесиаса?", "Две дочки и сын. Да, милота", "Аня молодец", "Русская голубоглазая куколка!", "Милота, красивая малышка", "Анна родила очередную красоту", "Мини Анна", "Сладкая девочка!", "Принцесса", "Точная копия Курниковой, - комментируют подписчики теннисистки.

Анна родила очередную красоту Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В комментариях отметился Энрике Иглесиас. Он написал коротко: "Моя!".

Как известно, у Анны и Энрике есть еще двое детей - близнецы Николас и Люси. Они родились в 2017 году. Иглесиас просто обожает своих детей. Он очень охотно делится фотографиями и видео наследников, наслаждаясь отцовством: "Любите своих детей! Я своих люблю безумно!". Энрике также рассказывал, что старшие дети прекрасно приняли маленькую сестричку Машу.

Напомним, Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна исполнила главную роль. С тех пор они не расставались. Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальном браке. Об их отношениях ходят противоречивые слухи. Многие поклонники уверены, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Поводом о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас. А в октябре 2018 года в разговоре со светскими хроникерами певец назвал Курникову женой. Семейство живет в шикарном особняке в Майами. За роскошный дом паре пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 миллионов знаменитости отдали за отделку своего гнездышка.