«Не все так кругло»: Юрий Лоза за две минуты доказал, что Земля плоская

Лоза стал экспертом по всем вопросам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец двух хитов («Плот», «Пой, моя гитара») Юрий Лоза уже давно вышел за рамки эстрады. Он стал экспертом по всем вопросам: уровень таланта музыки Beatles и Led Zeppelin, отдых в Крыму, программа «Голубой огонек», вердикт Михаилу Ефремову, культурный норматив школьника, Монеточка и Little Big, роли Саши Петрова, шепот Билли Айлиш и даже экзотические животные — казалось, нет области, в которой Юрий Эдуардович не был бы некомпетентен.

И вот — новое открытие. Научное.

У себя дома на фоне собственной книги и двух гитар Лоза записал ролик, в котором доказал плоскость Земли, опираясь на знания, полученные во время учебы на геофаке. Звучит парадоксально и просто, как все гениальное.

- Если бы Земля была круглая, то мы должны были бы учитывать закругление этой Земли, - спокойно и уверенно поясняет Лоза на видеозаписи, показывая, как выглядит закругление. - Потому что от точки, в которой мы находимся, до следующей такой же точки, если мы возьмем расстояние в 60 километров, то выясним, что через 60 километров точка находится ниже на восемь метров. Стоя здесь, я не могу видеть человека, который находится дальше, потому что мне не даст горб Земли. Но я его вижу! Мало того, расстояние мы берем по прямой. Не учитывая никакого загибания Земли. Точно так же не учитывает его ни один геодезист в мире. И строителям понадобилось бы больше труб, потому что они шли бы не по прямой, а по дуге.

Несмотря на то, что Лоза окончил МЭСИ, он напомнил, что некоторое время учился на геофаке Казахского государственного университета. Поэтому понимает, о чем говорит. Все, кто прокладывает железные дороги и рассчитывает водоканалы, подчеркивает музыкант, никогда не учитывали закругление Земли.

- По моим собственным наблюдениям, все-таки у нас что-то не так с поверхностью Земли, - уверяет Лоза. - И в первую очередь геодезия, с которой мне приходилось работать, говорит о том, что не все так кругло, как нам рассказывают.

Сложно оценить с научной точки зрения целесообразность таких размышлений. Так же, как и понять, в каком амплуа выступает Юрий Лоза — больше профессиональный тролль или городской сумасшедший? Однако высказывание певца вызвало резонанс. Впрочем, как и всегда. И это неслучайно, потому что певец бьет в цель: за последние несколько лет количество запросов по теме «плоская Земля» выросло с десятков тысяч до десятков миллионов. И чем дальше, тем больше людей сомневаются в эллипсоидной шарообразности нашей планеты. Раньше таких мечтателей считали фриками и фантазерами, а теперь уже и документальные фильмы, и околонаучные исследования по теме появляются.