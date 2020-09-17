Потоп в переходе метро и летающий контейнер: самые яркие видео ливня с затопленных улиц Москвы

Дождь и гроза будут преследовать жителей Москвы до конца дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москву еще днем 17 сентября накрыл ливень. Синоптики сказали сразу, что ничего хорошего не ждать: «Лить будет до 21.00, выпадет около 30% месячной нормы осадков». Понятно, что много. Автомобилисты сразу напряглись, потому что к вечеру будут пробки, таксисты накинули цену на проезд – почти 50%.

- Дождь и гроза будут преследовать жителей Москвы до конца дня. В период с 17.00 до 20.00 на дорогах будет до 9 баллов, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

Первые видео дождя стали появляться из Коммунарки. Даже, когда ливень чуть утих, москвичи писали, что не могут пока выйти из дома. Стихия бушевала на юге столице, срывая с деревьев ветки, машины с трудом передвигались.

В Бирюлево ветер был такой силы, что оторвал металлическую конструкцию гаража и понес, остановить ее смогли только припаркованные машины. К сожалению, три машины пострадали – вмятины. Владельцы расстроятся. А кто виноват? Погода? Или владелец гаража, который плохо закрепил конструкцию? Придется разбираться. Благо все произошло как раз возле отдела полиции.

Не выдержал напора переход к станции метро «Фили», пассажирам положили деревянные настилы, чтобы не промокли ноги. Дерево упало прямо на переход станции МЦД Бутово.

Москвичи снимали видео из машин и балконов, употребляя слова «дождище», «ураганище», «смотреть со звуком». Машины буквально плыли по Смоленской набережной, зато очень красиво на сером фоне от неба и дождя смотрелся светящийся метромост.

Пока одни любовались «дождливой красотой», другие со страхом снимали, как гнутся деревья в Бутово. А когда полетели рекламные щиты, то уже стало понятно, что сейчас не до съемок.

Добралась стихия и до Московской области. Там в городе Домодедово ураган повалил несколько деревьев на припаркованные автомобили. Синоптики говорят, что в выходные температура в Подмосковье опустится до 0 градусов.

Кстати

Погода ухудшилась, 8 баллов на дорогах

- Основные причины: сильный дождь, гроза, ветер. Усиление ветра до 21-26 метров в секунду, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Ремонтные работы:

- 68 км МКАД,

- 1 км МКАД,

- проспект Мира, 112 к4,

- Волоколамское шоссе (пересечение МКАД),

- ТТК – Рижская эстакада,

- на Большой Каменный мост.

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