Сырьевые компании поддержат бюджет России в условиях пандемии

Основное бремя налоговой нагрузки лежит на нефтяной отрасли, обеспечивающей более 40% доходов бюджета Фото: Николай ХИЖНЯК

«Коронавирус» – слово очень дорогое. Пандемия заболевания не только нагнала страху на весь мир, но и подкосила мировую экономику. Ударила она и по России. В настоящее время правительство РФ разрабатывает налоговый маневр, который позволит компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет акцизов и сырьевых секторов экономики.

Вот только эксперты предупреждают: не надо перекладывать груз ответственности лишь на плечи нефтяникам. Расчеты показывают, что в сырьевой сфере России меньше всего в бюджет поступает налогов от ненефтяного сектора.

«ГОСУДАРСТВУ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ»

Похоже, что федеральные власти это тоже осознают…

«Важно помнить, что бюджет – это документ не о цифрах, а о людях, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей, - отметил в среду на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. - Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика».

Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов обращает внимание, что налоговые поступления в бюджет падают на фоне дешёвой нефти и снижения ВВП из-за пандемии. Власти вынуждены идти на непопулярные меры вроде роста госзаимствований и введения налога на депозиты. Вместе с тем налоговая система России имеет потенциал как для увеличения бюджетных поступлений, так и устранения перекосов в фискальной нагрузке.

«Основное бремя налоговой нагрузки лежит на нефтяной отрасли, обеспечивающей более 40% доходов бюджета, при том, что ее вес в ВВП значительно меньше и отрасли необходимо осуществлять крупные инвестиции в условиях ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+, - отмечает эксперт. - Государству необходимо установить равные налоговые условия для различных отраслей, которые будут способствовать оптимальному развитию экономики, без стрессов для нефтяной индустрии… Дополнительная фискальная нагрузка нефтяников нецелесообразна и вредна».

«Если измерять налоговую нагрузку в процентном отношении к конечной цене продукции, то в нефтянке это показатель составляет порядка 60%. Для сравнения, нагрузка «Газпрома» не превышает 40% (наследие премьерства Виктора Черномырдина), а в металлургии, золотодобыче и алмазной отрасли доля налогов в цене реализации продукции не превышает 10%, - сообщил политолог, публицист, доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков. - Налоговые диспропорции (здесь уместно более крепкое выражение) сложились исторически при вступлении России в ВТО в 2012 году. В последующем они только нарастали в связи со снижением (вплоть до обнуления) экспортных пошлин на ряд сырьевых товаров - никель, алюминий, медь и др.».

ВЫГОДНЫ АЛМАЗЫ И МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

В исследовании «Налоговая нагрузка в отраслях: операция “Балансировка”» эксперты VYGON Consulting провели предварительный анализ, который показал, что выравнивание фискальной нагрузки даст возможность получения до 1,7 трлн руб. дополнительных поступлений в бюджет от прочих рентных отраслей помимо нефти.

«Нефтяные компании платят налогов в 5 раз больше, чем все остальные сырьевые отрасли вместе взятые. Это связано с самой высокой долей валовых налогов (НДПИ и экспортной пошлины) в цене нефти, - цитируем исследование VYGON Consulting. - Даже с учетом льгот налоги составляют ~60% от цены нефти. На втором месте расположилась газовая отрасль (доля налогов в цене сырья, добываемого ПАО «Газпром», составляет 30-40%, для независимых производителей этот показатель значительно ниже – 15-23%), а вот у металлургии, золотодобывающей и алмазодобывающей отраслей доля налогов не превышает 10% в цене реализации продукции».

По оценкам VYGON Consulting за последние 5 лет уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли, рассчитываемый как доля налогов в свободном денежном потоке, в 1,5-9 раз выше, чем в других сырьевых секторах экономики при значительно более низкой рентабельности EBITDA. Подход к налогообложению других сырьевых секторов России в виде установления фиксированных или адвалорных (% от цены) ставок практически не позволяет изымать конъюнктурную ренту за счет роста цен, считают авторы исследования.

«Если привести налоговую нагрузку по всему сырьевому сектору к текущему уровню изъятий в нефтяной отрасли, то на основании данных за последние 5 лет потенциал изымаемой ренты можно оценить в 0,8 - 1,3 трлн руб. в год в зависимости от применяемого показателя для нормирования, - цитируем тоже исследование. - Конъюнктурные сверхдоходы могут формироваться не только в сырьевых отраслях, но и в других секторах экономики».

Например, в банках и телекоммуникационных компаниях, получающих дополнительную маржу на разнице процентных ставок или благодаря олигопольному положению на рынке. В России из-за олигопольного положения на рынке рентабельность по EBITDA телекомов в среднем за последние 5 лет составляет около 38%, что заметно превышает аналогичные показатели зарубежных компаний. В 2018 г. средняя рентабельность прибыли до налогообложения банковского сектора достигла 51% - это рекордное значение за последние 5 лет. Во многом этому способствовала денежно-кредитная политика ЦБ по сохранению высоких значений ключевой ставки.

Таким образом, отмечают в VYGON Consulting, общий потенциал дополнительных изъятий сверхдоходов может составить до 1,7 трлн руб.

«Тезис о том, что дополнительные доходы можно взять только с нефтянки является ошибочным, - уверены авторы исследования. - Очевидно, что текущая налоговая система несправедлива, необходимо перераспределение налоговой нагрузки».

ПРИБЫЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫВОДЯТ В ОФШОРЫ?

Сергей Суверов напомнил, что диспропорции в налогообложении нефтяников и других сырьевых компаний велики и усилились после вступления России в ВТО в 2012 году Именно тогда были сокращены и даже обнулены экспортные пошлины на ряд сырьевых товаров, в том числе никель, алюминий и медь. В результате соответсвующие компании максимизируют дивидендные выплаты, большая часть которых перенаправляется за рубеж в офшорные юрисдикции. Также есть возможности увеличить доходы от банковского и телекоммуникационного секторов, рентабельность многих компаний которых зашкаливает из-за олигопольного положения.

О каких суммах бюджетных потерь идет речь? Леонид Крутаков привел несколько простейших расчетов. Если привязать ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к экспортному «нетбэку» выручки сырьевых отраслей страны, то годовой эффект для бюджета составит 1,2 трлн рублей.

«При этом большинство (от 90 до 99 %) акционеров некоторых наших металлургических холдингов являются иностранными (преимущественно, оффшорными) резидентами. И это еще один способ легального ухода от налогов и вывода средств за границу. Добавлю, что в последнее время (особенно с вводом санкций и нарастанием кризисных явлений) компании металлургического и золотодобывающего секторов изменили свою дивидендную политику. На выплату акционерам стали направлять весь (100%) свободный денежный поток. Цены на их продукцию при этом растут, а инвестиций в развитие производства мы не видим», - резюмирует Леонид Крутаков.