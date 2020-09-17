Разговор начался с обсуждения самых острых тем – событий в Белоруссии и ситуации вокруг Алексея Навального Фото: REUTERS

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров побеседовал с Тиной Канделаки. Интервью, вышедшее сегодня в эфире телеканала RTVi, одновременно транслировалось в эфире Радио «Комсомольская правда».

Разговор начался с обсуждения самых острых тем – событий в Белоруссии и ситуации вокруг Алексея Навального.

- Говоря о событиях в Белоруссии, конечно, очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны, ну, и наши соседи в том числе, Литва – это наш общий сосед, - чтобы они пытались диктовать свою волю белорусскому народу и, по сути дела, руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом в темную… Очень хотелось бы, чтобы те, кто абсолютно оголтело натравливают белорусских оппозиционеров на Российскую Федерацию, осознали свою долю ответственности, а сами оппозиционеры: и Светлана Тихановская, и другие, все-таки нашли в себе силы противостоять такому грубому, откровенному манипулированию. – сказал Лавров.

Касаясь перспектив развития Союзного государства России и Белоруссии, он отметил, что работа в этом направлении продолжается, и опирается она на союзный договор 1999 года. Министр заострил внимание на том, что все, что записано в этом договоре либо сохраняет свою актуальность, либо подвергается анализу на случай, если нужны какие-то корректировки.

Касаясь дела Навального, министр четко и ясно изложил свое мнение:

- Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что, не было бы Навального, придумали бы еще чего-нибудь в качестве повода для введения дополнительных санкций. А по Навальному, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, все рамки разумного.

На постсоветском пространстве не были обойдены вниманием Украина и Грузия. Лавров выразил сожаление, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, вряд ли будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений». Причиной этому – многочисленные заявления украинской стороны: Минские соглашения нужны, их нельзя разрывать, потому что на них, на этих соглашениях и на обвинении России в их невыполнении зиждется политика Евросоюза и Соединенных Штатов по продолжению санкций против Российской Федерации.

Относительно перспектив улучшения российско-грузинских отношений глава российского МИДа выразил уверенность:

- Я убежден, что наши отношения с Грузией восстановятся, наладятся, и мы видим появление грузинских политиков, которые за это выступают. Пока это еще небольшие в правящих элитах партии, но я убежден, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость, взаимная тяга наших народов. И провокаторы, которые пытаются не позволить Грузии вернуться на нормальные рельсы отношений с Россией, будут посрамлены.

Предстоящие президентские выборы в США министр прокомментировал с изрядной (и понятной) долей осторожности:

- Любые мои комментарии будут опять истолкованы как попытка вмешательства в их внутренние дела. Скажу только одно, о чем не раз говорил президент Путин: мы будем уважать любой результат этих выборов, любой результат волеизъявления американского народа. Мы понимаем, что ни с демократами, ни с республиканцами никаких радикальных изменений в нынешнем состоянии отношений не будет. Об этом громогласно заявляют представители обеих партий. Хотя все-таки есть надежда, что здравый смысл восторжествует… И все-таки будет осознана необходимость сотрудничать с нами для решения очень серьезных глобальных проблем, от которых зависит состояние международной обстановки.

Завершило разговор четкое определение мягкой силы дипломатии, о котором так много говорят сегодня в мире:

- Если она задумана для того, чтобы продвигать свою культуру, свой язык, свои традиции и взамен получать знания о том, как живут другие народы, другие цивилизации, это вот тот подход, который Российская Федерация всячески поддерживает. – подвел итог министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За беспорядки в Минске Европа требует наказать Москву: Что значит резолюция

Наш спецкор Александр Коц разбирает принятый евродепутатами документ, который отрезает Белоруссии все пути к «многовекторности» (подробности)