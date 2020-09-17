«Без бумажки»: Чиновники хотят освободить бизнес от тонн макулатуры

Перегруженность бумагами приводит к тому, что люди начинают подменять свою настоящую работу составлением бумаг Фото: Shutterstock

Ведомство Максима Решетникова подготовило и внесло в правительство проект закона, по которому предлагается перевести деловой документооборот в электронный вид. Это позволит сэкономить бизнесу… триллионы рублей. Предприниматели идею в целом поддерживают, но боятся, что это не только не снизит издержки, но и повысит их...

СРОК ХРАНЕНИЯ - ОТ 4 ДО 75 ЛЕТ

- Действующим законодательством закреплено обязательное хранение многих документов в бумажном виде и установлены длительные сроки их хранения (до 75 лет). Это приводит к значительным затратам организаций, - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Стандартный срок хранения бухгалтерских документов - 4 - 6 лет. А дольше всего нужно сберегать кадровые документы - они нужны на тот случай, если работнику при выходе на пенсию потребуется доказать наработанный стаж. Все эти требования выливаются в крупные траты. По данным Минэкономразвития, крупный банк тратит на хранение бумажных документов до 2,5 млрд рублей в год. А общие затраты всех предпринимателей на хранение бумажных документов в ведомстве оценили в 3,5 триллиона рублей. Каждый год.

Чиновники предлагают снимать барьеры постепенно. Не сразу переводить все операции в цифровой вид. А сначала разобраться с залежами макулатуры, которые хранятся у каждой организации.

- Сегодня бизнес должен хранить документацию в бумажном виде. Минэкономразвития предлагает перевести их в электронный вид, а бумажные экземпляры уничтожить через год после цифровизации, если иное прямо не установлено нормативными актами. Это сэкономит предпринимателям время, место и деньги, - поясняет Владислав Федулов, замглавы Минэкономразвития.

ЦИФРОВЫЕ АРХИВЫ НЕ ГОРЯТ

Большинство бумаг – бухгалтерские и кадровые документы. Счета-фактуры, накладные, банковские выписки, авансовые отчеты, табели и т.д. Эксперты считают, что от многих из этих бумаг можно отказаться. Доказать факт оплаты или поставки товара можно с помощью цифровых документов, подписанных электронной подписью. Бумага в основном хранится на случай проверок. Это сложно назвать рациональным требованием.

- Все вынуждены дублировать документы на бумаге, а это сотни килограммов в месяц и занятые архивами полезные площади у каждого предприятия, - отмечает Вадим Повзнер, генеральный директор «Петропавловский хлебокомбинат» на Камчатке. – Сейчас это тем более актуально. Многие перевели сотрудников на удаленную работу и используют любые способы обмена документами с контрагентами, чтобы не останавливать процессы.

- Переход на электронный документооборот давно назрел, пандемия ускорила этот процесс. В удобстве от такого подхода мы смогли убедиться на примере Федеральной налоговой службы, когда практически любой документ сейчас можно загрузить на сайт, а не везти в бумажном виде. Это экономит огромное количество средств и времени, особенно для крупных холдингов, - говорит Илья Димитров, общественный омбудсмен по развитию цифровой экономики, член генсовета Партии Роста.

По его словам, бизнес давно готов отказаться от бумаги по экономическим, экологическим и другим соображениям. Электронный документооборот позволяет быстрее находить и исправлять ошибки, обмениваться данными, заключать сделки с партнерами. При этом рисков от перехода на электронные носители не больше, чем от хранения бумаги. Архивы в отличие от рукописей часто горят или приходят в негодность по другой причине.

НАДО ОТМЕНИТЬ ПОЛОВИНУ БУМАГ

С одной стороны, инициатива министерства выглядит разумной. Компаниям не нужно арендовать целые склады для хранения тонн макулатуры. С другой, одно дело просто подшить документ в нужную папку. И совсем другое – перевести его еще и в цифровой вид. Потому что нынешнее предложение ведомства заключается в том, чтобы не заменить бумагу цифровым документом, а сделать его электронную копию.

- Все эти идеи профанация. Закончатся они тем, что чиновники кроме бумажной документации будут требовать еще и электронную, - скептичен Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право». – При этом далеко не все предприниматели способны вести электронный документооборот. Нет знаний или специалистов, нужно будет установить отдельные компьютерные программы. Все это дополнительные деньги.

По мнению эксперта, нужно не переводить бумаги из одного вида в другой, а отказаться от половины ненужных бумаг полностью. Например, перестать требовать от налогоплательщиков отчеты или информацию, которая есть у других ведомств.

- Перегруженность бумагами приводит к тому, что люди начинают подменять свою настоящую работу составлением бумаг. Мы это хорошо видим по врачам и учителям. Самое обидное, что требовать бумаги стали не только госорганы, но и частный бизнес. Чтобы принять участие в элементарном конкурсе, на торгах, надо подготовить более 20 бумаг, да еще потом получаешь претензии, что не так все оформлено, - сетует Аркадий Брызгалин.

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