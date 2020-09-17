Эксперты изучили влияние пандемии коронавируса на развитие городов

В исследовании рассматриваются лучшие мировые практики борьбы с распространением​ коронавирусной​ инфекции.

Агентство стратегических инициатив вместе с экспертами Высшей школы экономики изучили влияние пандемии коронавируса на городское развитие в разных странах мира. Исследование было проведено в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», который АСИ и Фонд Росконгресс апроведут в Сочи 11-12 ноября этого года. Разбор практик проводился для одного из треков форума – «Новое городское развитие».

«Муниципалитеты разных стран оказались на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, затронувшей практически все сферы жизни мегаполисов. При этом администрации многих городов смогли грамотно воспользоваться ситуацией, начав преобразования, призванные не только минимизировать негативные последствия пандемии, но и заложить основу для дальнейшего устойчивого развития городов и повышения уровня безопасности и комфорта их жителей. В этом контексте важно определение приоритетных направлений дальнейшего развития городов для создания «стратегии жизнестойкости городов». Теме городского развития посвящен отдельный трек в рамках Форума АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени». На нашу платформу для сбора идей idea.asi.ru поступило почти 15 000 предложений, в том числе 1984 идеи в области городского развития», – отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ, куратор трека «Новое городское развитие» форума Татьяна Журавлева.

«Данная публикация представляет собой обзор ключевых мер по преодолению пандемии COVID-19 в городах мира, изменившей привычный образ жизни, стиль работы и общения. В целом города мира оперативно и достаточно эффективно отреагировали на урбанистический кризис, предложив эффективные и разнообразные меры по защите населения, прекращения пандемии и создания условий для обеспечения городской устойчивости и восстановления», – отмечает Директор Института региональных исследований и городского планирования Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Ирина Ильина.

Пандемия COVID-19 затронула более 1430 городов мира, более 95% от общего числа случаев заболевания зафиксированы в городских районах. Во многих странах и городах была инициирована разработка специальных антикризисных программ, направленных на борьбу с COVID-19. Важную роль в реализации национальных планов по реагированию на угрозы COVID-19 и по обеспечению устойчивого развития играет сеть ВОЗ «Здоровые города» – платформа для обмена опытом и знаниями, и координации поддержки в городах.

В исследовании рассматриваются лучшие мировые практики борьбы с распространением коронавирусной инфекции, подробно рассказывается о том, какие меры предприняли власти Лондона, Торонто, Нью-Йорка, Тель-Авива, Парижа, Вены, Токио, Мадрида и Бильбао.

В число наиболее распространенных и значимых мер по защите населения и медицинских работников входят:

• полная защита медицинских работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), включая маски, перчатки и защитные халаты;

• систематическое и точное тестирование;

• масштабируемая трассировка контактов;

• эффективный карантин для инфицированных и их близких;

• использование масок в общественных местах.

До сих пор ведутся споры об эффективности широкого использования масок, например, вне медицинских учреждений. Можно отметить, что в странах, где маски чаще носят в общественных местах, темпы роста вируса составляют 1% по сравнению с 17% в странах, где этого не происходит.