Россия будет бросать авиабомбы перед «носом» нарушителей морской госграницы

Бомбежка «отрезвляет» даже самых бравых морских лазутчиков Фото: Роман ЗЛОБИН

Минобороны России выступило с предложением разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу иностранных кораблей и судов. Такая поправка-добавка должна появиться в законе "О государственной границе РФ". При этом уточняется, что такие действия смогут предупреждать нарушителей госграницы о возможности применения оружия на поражение.

Кто скажет: но ведь существующий закон уже разрешает пограничным органам ФСБ и вооруженным силам Российской Федерации использовать оружие и боевую технику, чтобы отражать вооруженное вторжение на территорию страны. Но перед применением стрелкового оружия или артиллерийских орудий закон обязывает стражей наших границ «заявить о соответствующих намерениях».

Но в этом законе нет положения, которое разрешает нашим летчикам «укладывать бомбы» по курсу следования корабля-нарушителя. А ситуация при нарушении морской госграницы может быть разная: например, быстроходный корабль-лазутчик после пересечения морского или океанского кордона РФ может сильно оторваться от преследования и углубиться в российские территориальные воды. И при этом умышленно отключит международный 6-й канал связи, который, кстати, должен быть всегда включенным.

А если нарушитель не реагирует ни на сигнальные ракеты, ни семафорные сигналы, ни на стрельбу трассерами поперек его курса? А если у нашего корабля вдруг сдаст движок? В таком случае будет сразу же вызвана авиация. И даже если корабль-нарушитель идет дальше с выключенным 6-м каналом, наш самолет сначала подаст ему крыльями соответствующий сигнал, затем пройдете поперек курса «непрошенного гостя» или полоснет трассерами перед носом. А вот если и это не поможет, тогда и придется аккуратно ударить авиабомбами по курсу движения корабля. Ну чтобы больше не уговаривать его убраться вон.

Такая бомбежка «отрезвляет» даже самых бравых морских лазутчиков. Я спрашивал у наших военно-морских спецов: почему эту поправку решено внести в закон именно сейчас? Мне отвечали: потому что в последние годы «поведение» некоторых иностранных кораблей в Черном и Азовском морях, на Балтике и на Севере сильно похожи на пиратскую наглость. Порой никакие сигналы им не помогали. Испытывали пределы терпения российских кораблей. А бомбы на курсе хорошо отбивают желание «зарываться». Это, между прочим, и упреждающий сигнал тем бравым американским морским воякам, которые уже заявили, что им «плевать на требование русских» соблюдать международные правила мореходства при прохождении по Северному морскому пути (пролегающему, кстати, и по российским территориальным водам).

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