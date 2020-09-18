Вопрос дня: Кому бы вы повысили налоги, а кому снизили? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Не вижу смысла повышать налоги. Миллионы наших людей покуривают в стрессовых ситуациях, которых полно. Надо бы другие, сырьевые отрасли облагать. Там, где олигархи качают нефть и газ, добывают металлы...

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, сопредседатель Движения за права курильщиков:

- У нас все равны перед законом, а тут сочиняется закон для дискриминации огромного пласта наших сограждан. Эти сотни тысяч людей добровольно выбрали курение, многие с юности, и что, их за это наказывать? Когда лет пять назад повышали акциз на сигареты, в Белоруссии и Казахстане вырос контрафакт, который хлынул в Россию.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- На табак и алкоголь особого смысла повышать нет - это оборачивается ростом самопального производства. На эти грабли американцы наступали. А вот повышать налог на добычу полезных ископаемых при нынешней конъюнктуре рынка допустимо. Там остается изрядный зазор между расходами и доходами добытчиков и продавцов сырья.

Андрей КАБАНОВ, сооснователь движения «Город без наркотиков»:

- Я бы на табак и сигареты налог поднимал без сомнений. Я курил 30 лет, бросил и теперь самый счастливый человек. Когда вспоминаю, сколько я курил, сегодня думаю: ну какой я был дебил! Что касается руд и прочих сырьевых ресурсов, это все правильно. Государство найдет оптимальную цифру. И алкоголь, и табак должно контролировать государство.

Сергей БОЯРСКИЙ, первый зампред Комитета Госдумы по информполитике и связи:

- Выбор для погашения соцобязательств невелик - их мы должны ставить во главу угла. Но рост цен для потребителя на 20 процентов - это слишком жестко. Может, возможен более плавный налоговый маневр, чтобы не были ущемлены права миллионов. Хотя Минздрав это рьяно поддержал. Но бороться с никотиновой зависимостью рублем - не самая жизнеспособная история.

Вадим ДРОБИЗ, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Как я слышал, Кремль не собирается ни на что повышать акцизы - ни на табак, ни на алкоголь. Было достаточное количество реформ в этой сфере за 25 лет, и в итоге производство быстро уходило в тень. Когда в 2012 - 2014 годах ставка акциза в два раз выросла, сразу рухнули налоговые сборы. Есть оптимальный рост ставки: в пределах уровня инфляции - 4 - 5 процентов. Тут рост становится незаметным, бизнес и потребитель это переваривают спокойно.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Надо убрать 13-процентный налог работающим мамам двух и более детей. У нас и так все деньги уходят на их воспитание...