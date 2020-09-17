Теперь отечественными противоковидными препаратами можно будет лечиться амбулаторно, на дому, а покупать их — в обычном порядке в аптеках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Михаил Мурашко не раз говорил, что тяжелые осложнения у больных коронавирусом возникают из-за задержки с началом лечения. До сих пор самые серьезные меры применялись только в больницах, где пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей. В том числе, только в стационарах использовались как наиболее мощные лекарства, так и новые, только что зарегистрированные препараты. Среди них — первое российское противовирусное средство от COVID-19 на основе действующего вещества под названием фавипиравир.

Теперь отечественными противоковидными препаратами можно будет лечиться амбулаторно, на дому, а покупать их — в обычном порядке в аптеках. Это следует из официального сообщения Минздрава. По словам представителей ведомства, внесены соответствующие изменения «в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием «фавипиравир».

Напомним, изначально вещество фавипиравир разработали японские ученые. Со временем истек срок патентной защиты этой фармсубстанции, и право производить ее получили все желающие. Среди них оказались российские фармкомпании.

Изначально вещество фавипиравир разработали японские ученые. Со временем истек срок патентной защиты этой фармсубстанции, и право производить ее получили все желающие Фото: ТАСС

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТРОЙКА

На самом деле, в России на сегодня зарегистрированы три лекарственных препарата на основе действующего вещества фавипиравир. Это:

- «Авифавир», производитель «ХимРар» с финансовым участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),

- «Коронавир», производитель «Р-Фарм»,

- «Арепливир», производитель «Промомед».

Все три компании изначально зарегистрировали свои разработки по ускоренной схеме. Официально это называется «по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». По факту это означает, что есть лишь ограниченный объем клинических данных по применению препарата. При этом исследования и наблюдения за пациентами продолжались, и на сегодня Минздрав счел возможным разрешить использование лекарств амбулаторно, на дому.

ЧТО МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ В АПТЕКЕ?

Какие же именно из трех лекарств появятся в аптеках? Как стало известно, уже со следующего понедельника в российские аптечные организации начнет поступать препарат для амбулаторного лечения коронавируса «Арепливир». Также новость о том, что для отгрузок в аптеки готов «Коронавир», сообщил его производитель «Р-Фарм».

Надо отметить, что у ряда экспертов остаются вопросы к противовирусной эффективности этих лекарств. Всемирная организация здравоохранения по-прежнему подчеркивает, что лекарственного препарата, гарантирующего победу над коронавирусом, на сегодня не существует. Заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев также подтвердил в интервью «КП», что препаратов с высокой эффективностью против коронавируса сейчас не известно. «Существующие препараты, в том числе выпускаемые российскими фармкомпаниями, возможно, могут помогать в той или иной степени, если применять их на ранних стадиях заболевания», отметил пульмонолог.

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