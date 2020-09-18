Удар по ребрам

Никаких углей, только дрова. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Недавно посмотрел Shef's Table BBQ про то, как на открытом огне готовят разные вкусности, и сильно впечатлился. Купил свиных ребер, приехал на дачу, наколол дров (люблю я это дело).

Сначала немного боязно: мы же знаем, что готовить надо на углях, а на открытом огне все мгновенно покрывается черной-черной коркой и превращается в пепел. Но мы не привыкли отступать. План приготовления ребер был составлен с учетом увиденного на экране и личного опыта.

Разводим огонь. Никаких углей, только дрова. Кладем на решетку свиные ребра. Солить и перчить их пока не надо, успеем еще. Две минуты с каждой стороны, снимаем. Даем чуть остыть и вот теперь натираем смесью специй. В нашем случае это соль, паприка, толченая зира вперемешку с душистым перцем (возможны варианты). Заворачиваем в несколько слоев фольги (берите ту, которая потолще) и возвращаем на решетку. Огонь к тому времени уже поутих, но нам как раз того и надо. На мангале ребра проведут минут 30 (пару раз перевернем). За это время можно обжарить там же овощи. Вы не поверите, как прекрасна китайская капуста, пережившая контакт с огнем. Я уж не говорю про кукурузу. Просто смажьте ее размягченным сливочным маслом с зеленью и солью и положите в зону слабого огня на 12 - 15 минут (да, вы все правильно поняли, варить ее не нужно).

Фольгу разворачиваем аккуратно: внутри будет сок, из которого можно сделать отличный соус. А мясо мы еще буквально на минуту положим на огонь, чтобы добавить аромата горящего дерева.

В идеале съесть это все надо рядом с этим самым огнем, так еще вкуснее.