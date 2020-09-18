7 признаков того, что вам совершенно не нужен брак

Примерно 45% взрослого населения Америки - холостяки. В России и того больше - аж 50%. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пару лет назад издание «Бизнес-инсайдер» опубликовало список признаков, по которым легко понять, что вы просто не созданы для семейной жизни. Огромное количество разводов, утверждали авторы, происходит оттого, что супруги часто принимают за любовь совершенно другие чувства, которые когда-то заставляли их сердца учащенно биться.

Если вы часто ссоритесь и при этом редко занимаетесь любовью, сообщалось в материале, вам лучше не спешить с походом в загс. Вроде очевидные вещи, но теперь уже, как говорится, на основе неоспоримых фактов.

Приводилась и статистика: примерно 45% взрослого населения Америки - холостяки. В России и того больше - аж 50%, по данным ВЦИОМа на 2018 год. Получается парадокс: каждый второй свободен, а многие все равно не могут найти себе пару. Может, потому, что брак им категорически противопоказан?

Еще одно популярное издание - журнал The Oprah Mag (его выпускает звезда американского телевидения Опра Уинфри) перечислил признаки того, что вам совершенно не нужен брак: вы позволяете себе некрасивые выходки с партнером, не переживаете, когда ему плохо, и не радуетесь, когда он счастлив. Временами один только вид спутника жизни заставляет вас уединиться в ванной, а его слова не вызывают ничего, кроме желания съязвить. Тут возможны два варианта: а) рядом с вами неподходящий человек; б) просто вы прирожденный одиночка.

Так на какие же нюансы стоит обратить внимание, чтобы сократить вероятность скорого раздела имущества и взаимных обвинений в соцсетях?

1 «Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу»

Убежденным холостякам трудно долго находиться в обществе другого человека, а уж тем более жить к ним. Они начинают физически страдать. Психологи приводят примеры, когда у женщин появлялись аллергия на коже, тошнота и приступы хандры, а мужчины страдали бессонницей. «Это не временный конфликт, такую проблему не решить с помощью смайлика в конце текстового сообщения», - утверждает журнал. И приводит результаты исследований: нежелание жить вместе с нелюбимым партнером может вызвать психоз, депрессии, сильные головные боли, диарею, запор, тошноту, хроническую усталость, боли в шее и спине. Оно вам надо?

2 Еще не поженились, а уже есть что скрывать

Любящие люди доверяют друг другу. И если вам не хочется делиться с партнером своими тайнами и мыслями, не факт, что вам нужно продолжать отношения и уж тем более вступать в брак. Взаимные секреты рано или поздно приводят к отчуждению, снижению терпимости и доверия и последующему разрыву.

3 «Глаза бы мои не глядели»

Любящие друг друга люди все время норовят посмотреть на партнера. Им это просто нравится. Они смотрят друг на друга, когда рассказывают, как прошел день, или планируют совместный отдых, они наблюдают за реакцией партнера, когда делятся своими чувствами... Если же вам не нравится разглядывать лицо того, кто рядом, значит, этот человек вам просто не интересен и брак с ним точно не принесет счастья: представьте, что теперь вы будете видеть ЭТО каждый день в своей постели. Уверены, что выдержите?

4 Воспоминания замучили

Если, находясь в отношениях, вы продолжаете проверять соцсети бывшего партнера и фантазировать о нем, значит, вы еще не готовы для новых отношений и уж тем более для брака. Вы все еще уверены, что бывший или бывшая - самый лучший человек на земле и вам никогда не найти ему замену? Поздравляем, вы застряли в нездоровых отношениях. Призрак прошлого не позволит вам насладиться компанией другого человека, и, скорее всего, вы испортите нервы и себе, и ему.

5 Вы не торопитесь домой

А еще вы обнаружите, что неосознанно стараетесь проводить больше времени в офисе или в компании приятелей, лишь бы не возвращаться к «любимому» человеку. Вы можете специально брать дополнительную работу или изъявлять желание помочь коллеге с переездом... Если вы предпочитаете общество посторонних людей, а не своего партнера, задайте себе вопрос, а нужен ли вам брак с ним.

6 План побега уже готов

Каждый раз во время ссоры вы начинаете думать о том, как будете собирать вещи и переезжать. Или представляете себе, как выставите раздражающего партнера за дверь. Вместо того чтобы думать о решении проблемы и сведении конфликта на нет, вы разрабатываете план побега? Фантазируете на тему, какой бы была ваша жизнь, будь вы одинокими? Если такие мысли появляются в вашей голове, о браке лучше забыть.

7 «Как же без тебя хорошо!»

Если сравнивать ваши ощущения, когда вы находитесь рядом с партнером, с теми, что вы испытываете на расстоянии от него, когда вы чувствуете себя комфортнее? Люди, которым противопоказан брак, по крайней мере в этой конкретной ситуации всегда отмечают, что ведут себя естественно в разлуке с любимым человеком. Это значит, что рядом с ним вы притворяетесь, закрываете глаза на его недостатки и испытываете постоянное напряжение, будто носите одежду с чужого плеча. И брак может лишь усугубить эту ситуацию.