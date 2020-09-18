Шнобелевские премии 2020 года: среди лауреатов Путин, Лукашенко и Трамп

Официальная эмблема Шнобелевской премии Фото: ru.wikipedia.org

Названы лауреаты Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) 2020 года. Их объявил «комитет по Шнобелевским премиям» - сотрудники юмористического журнала "Annals of Improbable Research" (Анналы невероятных исследований), который и учредил веселую награду еще в 1991 году. Обычно журналисты отыскивают номинантов, изучая серьезные научные издания. Находят обязательно — не менее десятка сомнительных исследований каждый год. Ныне же основаниями для отбора стали еще и публикации в СМИ. В любом случае организаторы старались далеко не отходить от основополагающего принципа своей премии: исследования лауреатов или их деятельность должны «сначала насмешить, а потом заставить задуматься».

Церемония награждения Шнобелевскими премиями 2020 года прошла on-line. В связи с пандемией, которая наложила еще один свой отпечаток. Ведь некоторые лауреаты появились исключительно благодаря ей.

Премии в области медицинского образования удостоены лидеры сразу нескольких стран: президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Бразилии Жаир Болсонару, британский премьер Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Организаторы решили, что именно они, воспользовавшись пандемии Covid-19, продемонстрировали всему миру, что политики влияют на жизнь и смерть людей сильнее, чем ученые и врачи.

Александр Лукашенко, кстати, уже во второй раз становится лауреатом потешной премии. Свою первую - он получил в 2013 году, запретив аплодисменты. Лидеру Белоруссии тогда «помогла» его милиция, задержав за нарушение запрета аплодировать однорукого человека.

Премия мира адресована правительствам Индии и Пакистана. Наград заслужили их дипломаты за то, что тайком посреди ночи звонили друг другу в двери, а потом убегали, прежде чем кто-нибудь успевал открыть двери.

Премию в области менеджмента получили китайцы – пять профессиональных киллеров. Одному из них – некому Си Гуан-Аню - заказали убийство. Тот, получив деньги, передал заказ Мо Тянь-Сяню – естественно, за меньшую сумму. Мо Тянь-Сянь, в свою очередь, нанял Ян Кан- Шэ, тот - Ян Гуан-Шэна, который привлек в исполнители Лин Сянь-Си. С каждым посредником гонорар становился все меньше и меньше.

В итоге никто никого не убил. Но сам «управленческий процесс» привлек внимание правоохранительных органов. «Управленцев» посадили.

Остальные премии, основанные на реальных научных работах, достались все-же ученым.

Премию в области акустики получили исследователи из Австрии, Швеции, Японии, США и Швейцарии. Они слушали, как меняется тембр рева крокодила, помещенного в камеру, к воздуху внутри которой был подмешан гелий. Человек, к примеру, в такой атмосфере начинает писклявить. С крокодилом, оказывается, происходит то же самое – частота звуков его рева повышается. Попутно экспериментаторы сделали вывод, что, издавая свой рев, крокодилы используют резонанс, сообщая тем самым потенциальным партнерам о своих размерах. Чтобы те ориентировались в брачный период. Чем ниже частота рева, тем крокодил или крокодилиха крупнее.

Премия по психологии ушла канадцам, которые выявили важную роль бровей. Их форма, как выяснилось, может свидетельствовать о той или иной личностной особенности. Например, позволяет распознать нарциссов – самовлюбленных людей. У таких брови густые и широкие. Почти как были у дорогого Леонида Ильича.

Премия по физике присуждена украинским ученым, работающим ныне в Австралии. Иван Максимов и Андрей Потоцкий отмечены за исследования дождевых червей, а именно за расчеты и эксперименты, которые позволяют определить, как и по каким законам меняется форма тела живого дождевого червяка, подверженного колебаниям высокой частоты – то есть вибрирующего.

Вибрируя, червяк меняет форму тела.

Премия в области экономики досталась большой группе ученых из Великобритании, Польши, Франции и ряда других стран - тех, в которых было проведено масштабное исследование «французского поцелуя». Это когда целуются «рот в рот».

Выяснилось: почему-то чаще других интимно лобызают уста друг друга мужчины и женщины, которые проживают в странах с большой разницей доходов на душу населения. Ни на что другое — в интимном смысле — подобное неравенство больше не распространялось.

Комсомолка, кстати, недавно рассказывала о загадочных результатах, полученных нынешними лауреатами. И даже публиковала карты, на которых были указаны самые «поцелуйные» страны.

Связь "французского поцелуя" и доходами населения озадачила ученых. Фото: Shutterstock

Премия в области энтомологии досталась одному человеку – канадскому ученому Ричарду Веттеру (Richard Vetter), многолетние наблюдения которого продемонстрировали: энтомологи - специалисты по насекомым, как правило боятся пауков. То есть, страдают так называемой арахнофобией.

Веттер написал обширную статью в журнал American Entomologist под названием «Арахнофобия энтомологов: когда две лишние ноги имеют значение», намекая на то, что пауки не насекомые и у них не 6 ног, а 8. Комитет по Шнобелевским премиям признал и публикацию и само исследование достойными награды.

Премия по медицине присуждена ученым из Бельгии и Голландии, которые выявили новое заболевание – мизофонию. Такой диагноз, по их мнению, надо ставить пациентам с жалобами на то, что их раздражают звуки, которые издают другие люди, пережевывая пищу. «Не чавкай!», злобно говорят они. Могут даже ударить.

Лауреаты сетуют на то, что их коллеги до сих пор не признают мизофонию заболеванием. А зря, мол. От нее вроде бы можно вылечиться. И это будет легче, чем отучить близкого человека чавкать.

Премия в области материаловедения ушла американским и британским ученым, которые изготовили ножи из человеческих фекалий и посмотрели, насколько острыми они получатся.

В экспериментах участвовали аж 7 человек. Они раздобыли фекалии, заморозили, придали им соответствующую форму и попробовали что-нибудь отрезать получившимися «ножами». "Ножи" оказались не слишком острыми, мягко говоря. Если что и резали, то только сало, причем толстыми кусками и недолго.

Почему «дерьмовые ножи» такие плохие? Ученые объяснили: потому, что режущая кромка быстро нагревается, вступая в контакт с объектом приложения усилий. Материал ножей снова становится мягким.

Ученые экспериментировали исключительно в научных целях – проверяли насколько достоверно сказание, популярное среди племени инуитов - коренных народов Северной Америки, проживающих ныне на крайнем севере Канады.

Согласно легенде этих самых инуитов, один из них – старый инуит – решил податься в отшельники. Сородичи были против. Отняли у него все имущество, включая какие-либо инструменты. Чтобы тот и не помышлял о побеге.

Старый инуит вылез из иглу, в котором его держали, справил неподалеку большую нужду. А было очень холодно – градусов эдак под 40 мороза. Фекалии застыли - затвердели. Отшельник их «наточил». Получившимся ножом убил сторожившую его собаку, сделал из нее сани и сбежал, догадавшись запрячь в них другую собаку.

Экспериментаторы проделали примерно то же самое – никого, конечно, не убивая. И выяснили: инуиты прихвастнули. «Дерьмовым ножом» никого не зарезать, да и ничего особенно не отрезать.