Дочь Успенской сняли на улице в США без зубов и в неадекватном состоянии

Очевидцы сняли на видео, как Татьяна бродила по улице и заглядывала в витрины кафе. Фото: кадр видео.

Дочь известной певицы Любови Успенской давно живет в США. Татьяна Плаксина переехала за океан, где живет ее отец, после ссоры с матерью. 31-летняя наследница звезды обосновалась в одном из престижных районов Лос-Анджелесе. На улице «города ангелов» ее и увидели наши соотечественники, которые узнали в прогуливавшейся по бульвару Сансет девушке дочь знаменитой артистки. Внимание очевидцев привлекло неадекватное поведение Татьяны: она ходила по тротуару босой и заглядывала в витрины кафе. А потом уселась прямо на тротуаре в позе лотоса и начала медитировать. По мнению очевидцев, в этот момент Плаксина не совсем осознавала, где она находится.

В видео, опубликованном свидетелями этой странной медитации, дочь Успенской выглядит пугающе истощенной. В тот момент, когда она заглядывает в витрину кафе, ее взгляд расфокусирован, а во рту не хватает нескольких зубов.

У девушки расфокусирован взгляд, во рту не хватает зубов. Фото: кадр видео.

- Дочь Успенской ходит по улицам и странные вещи гонит, - прокомментировал происходящее автор ролика. - Ну, в общем, человек находится в настоящем моменте, и ей наплевать на мнение окружающих и на все, что происходит вокруг.

В какой-то момент Татьяна начала конфликтовать с людьми в кафе. А затем отошла подальше от здания и села на бордюр тротуара. Не обращая ни малейшего внимания на прохожих, девушка накрыла голову платком и принялась медитировать.

Татьяна села прямо на тротуар в позе лотоса. Фото: кадр видео.

Дочь Успенской никогда не скрывала, что не придерживается общепринятых норм и считает их слишком скучными. В США Татьяна перебивается случайными заработками: она – художница и тренер по йоге. В основном девушка живет на средства своей звездной матери и отца, бизнесмена Александра Плаксина. Несколько лет назад Успенская купила для дочки апартаменты в многоквартирном доме в одном из респектабельных районов Лос-Анджелеса. В элитном комплексе есть бассейн, квартира обставлена комфортной мебелью. Правда, Татьяну невзлюбили соседи, которые говорят, что девушку часто видят в магазинчике, где продают запрещенные вещества. Хотя сама Плаксина уверяет, что давно покончила с пагубной привычкой.

Со своей звездной мамой Татьяна то ссорится, то мирится. Хотя певица всегда нежно заботилась о дочке и делала все, чтобы ее наследница ни в чем не нуждалась.Татьяна с детства привыкла к обеспеченной жизни. Окончив школу при американском посольстве в Москве и в нью-йоркском колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств», она отправилась путешествовать по Индии, Франции и Таиланду. Но больше всего ей понравилось в Коста-Рике, где родители арендовали для нее особняк голливудского актера Мела Гибсона с бассейном и семью спальнями, расположенный прямо на берегу океана.

Не обращая внимания на прохожих, Плаксина погрузилась в медитацию. Фото: кадр видео.

Правда, путешествие в Коста-Рику окончилось трагедией. Татьяна упала с мопеда и сильно повредила челюсть, ее лицо собирали буквально по кусочкам. Певица немедленно эвакуировала дочь в Москву и потратила десятки тысяч евро на операции и новые зубы для Татьяны. Но сейчас девушка почему-то снова осталась без зубов.

Любовь Успенская всегда заботилась о том, чтобы ее дочь ни в чем не нуждалась. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В прошлом году в Москве Татьяна неожиданно появилась на ток-шоу, где во время эфира говорила о матери странные вещи. Плаксина обвинила маму в том, что та запирала ее на ключ и даже душила. Позже Успенская назвала виновниками этой истории сотрудников телеканала, которые воспользовались неадекватным состояние ее дочери. По версии певицы, после тяжелой аварии душевное состояние Татьяны пошатнулось. После разразившегося скандала Плаксина уехала в США к отцу.