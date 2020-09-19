«Ну и рожайте от слесарей!»: Молодую жену Петросяна взбесили подозрения, что ее интересует только многомиллионное наследство

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В честь своего 75-летия Евгений Петросян поделился с поклонниками радостной новостью: знаменитый юморист снова стал отцом. Сына Вагана артисту родила его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова. Отношения супруги тайно оформили в январе прошлого года, когда Татьяна была уже на последних сроках беременности. А весной в Интернет просочились слухи о том, что у пары появился ребенок. Правда, Татьяна все отрицала до последнего. И лишь сейчас начала делиться с подписчиками своего Инстаграма подробностями рождения малыша.

Молодая жена сатирика рассказала, что во время беременности действовала в лучших шпионских традициях: публиковала в соцсетях прошлогодние фотографии, чтобы скрыть изменения в фигуре. Татьяна ответила на вопрос, как они с мужем ласково называют сына: «Вагаша». И сообщила, что обходится без помощи нянь – разве что ей иногда помогает мама.

Впрочем, не все подписчики настроены к Татьяне благожелательно. Кое-кто предположил, что она решила родить ребенка ради многомиллионного наследства Петросяна (напомним, сатирик и его бывшая супруга Елена Степаненко делят в суде имущество почти на миллиард рублей). На эти подозрения Брухунова отреагировала весьма остро:

- Ну и рожайте от слесарей! Я-то тут причем? – ответила жена юмориста критикам.

К слову, предположения фолловеров имеют под собой все основания. Ведь если раньше на имущество Евгения Вагановича могла претендовать его старшая дочь Викторина, то теперь основным претендентом на наследство становится новорожденный сын Петросяна. Разница в возрасте у брата с сестрой – 51 год. И, похоже, у них нет ни малейшего шанса познакомиться. После того, как артист женился на Татьяне Брухуновой, Викторина прекратила всяческое общение с отцом. Она встала на сторону Елены Степаненко, которая заменила ей мать.

Дочь Петросяна Викторина теперь может остаться без наследства. Фото: кадр видео.

Тем временем подписчики Брухуновой вычисляют ее беременные фото: в Инстаграме они нашли старый снимок, на котором Татьяна явно снята в положении. Когда кадр появился в соцсети, жену Петросяна немедленно начали подозревать в «интересном положении». Но Брухунова тогда лишь отшучивалась – мол, стоит ей плотно покушать, как ей тут же приписывают беременность. Сейчас супруга Петросяна говорит, что не считает нужным делиться интимными подробностями с публикой.

На этом фото, как считают в Инстаграме, Татьяна снята беременной. Фото: Инстаграм.

- Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение, - уверена Татьяна.