Антон Шипулин, трехкратный чемпион мира по биатлону: Звание трехкратного папы – гораздо круче

Антон Шипулин Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Похоже, число «три» стремительно превращается для знаменитого спортсмена, а ныне – депутата государственной Думы Антона Шипулина в магическое и счастливое число. Судите сами: Антон – трехкратный чемпион мира по биатлону. Ему в этом году исполнилось 33 года. И именно сейчас в его семье появился на свет третий ребенок. В компанию к пятилетнему сыну Дмитрию и полуторагодовалой дочке Мире. Сын! Рост (пока!) – 51 см, вес – 3398 г .

Счастливый отец поделился своими чувствами в Инстаграм: «Сегодня мы с Луизой Шипулиной стали многодетными родителями…Максим, 3398 гр., 51 см. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь!»

Мы позвонили чемпиону и многодетному отцу, чтобы поздравить его с прибавлением в семействе.

- Антон, «Комсомольская правда» вас поздравляет с рождением сына!

- Спасибо!

- Скажите, а почему вы его назвали Максимом? В честь кого? И было ли заранее заготовлено это имя?

- Было заранее заготовлено, да. Мы всегда думаем над именами долго, кропотливо к этому относимся. Но с Максимом из всех троих получилось самое быстрое решение. Нет, мы его не в честь кого-то назвали, просто нам с Луизой, женой, нравится это имя. И мы пришли к тому, чтобы именно Максимом назвать сынишку.

- Как супруга себя чувствует?

- Нормально. Отошла уже от родов. Первый день было, конечно, тяжеловато. Стресса очень много. Сколько бы к этому событию вы ни готовилась, все равно всегда страшно. Хоть и третьи роды, тем не менее, присутствует какое-то беспокойство, переживания, волнения.

- А вы при родах присутствовали?

- Присутствовал. При рождении дочери был, и вот сейчас, при появлении Максима.

- Какие ощущения? Вот если с биатлоном сравнивать - что это? Старт? Гора высокая? Фуркад рядом дышит… Или мы вообще не те сравнения называем?

- Это да, это немножко не те сравнения… Знаете, я приехал накануне в роддом к жене, чтобы ее поддержать. Мы ночевали вместе с палате, и я спал от силы, наверное, два часа, потому что переживал больше, чем супруга. И волновался, потому что знаю, как ей третья беременность тяжело далась. У нас и коронавирус вмешался в планы, и были определенные какие-то проблемы. Но, тьфу-тьфу, с Божьей помощью, как говорится, все обошлось и все прошло хорошо.

- Мы не хотели напоминать про этот самый коронавирус, но раз вы сами вспомнили… Вы в Сочи тогда были, когда заболели, да?

- Да. Были в Сочи. Мы не афишировали и никому особо не говорили, но Луизу положили тогда в больницу, потому что был все-таки уже третий триместр беременности и, чтобы она была под наблюдением врачей, было принято решение, и, я думаю, оно абсолютно правильное, чтобы она была госпитализирована и врачи за ней наблюдали.

- Она одна была госпитализирована или вы тоже?

- Нет, я с тещей и с двумя детьми находился на самоизоляции. Но тоже - под наблюдением врачей.

- Скажите, а где проходили роды, в каком городе?

- Мы неизменно рожаем уже третьего ребенка в Екатеринбурге. Это частная клиника, очень хорошая. Я знаком с главврачом Расимом Алиевичем Алиевым, который делает все возможное для того, чтобы нам было комфортно. В этой клинике лучшие специалисты, по моему мнению: Наталья Леонидовна Казакова, директор, Владимир Викторович Ильиных, акушер-гинеколог. Мы им доверяем.

- Они, случайно, не болеют за биатлон?

- Ну, среди медперсонала клиники есть болельщики. Я вообще со многими врачами познакомился еще в те биатлонные годы, когда выступал на соревнованиях.

- Мы так поняли, что не вы жену успокаивали, а она вас?

- Мы друг друга, наверное, успокаивали. Я все-таки мужчина и не могу показывать своих эмоций, потому что, если переживаю я, супруга переживает еще больше. Поэтому я держался, мне кажется, молодцом, подбадривал, поддерживал. В душе, конечно, было какое-то беспокойство, особенно вот когда неприятное это вирусное заболевание у нас приключилось. Хотелось, чтобы все прошло гладко, но гладко, мне кажется, редко у кого бывает.

- Вы теперь многодетный отец. Наверняка будете в Думе обращать особое внимание на законопроекты, касающиеся многодетных семей, так сказать, патронировать их. Нет?

- Ну, конечно. Все инициативы, которые будут связаны с семьей, я с удовольствием буду поддерживать.

- Пропагандировать семейные ценности?

- Я считаю, что я уже их неплохо пропагандирую – делом, самое главное! Мы даже сами не ожидали, что будет столько поздравлений! У меня телефон разрывался. Я пришел когда к вечеру домой, глаза закрывались, потому что я с четырех утра на ногах… И очень долго разбирал поздравления. И это приятно.

И хочется, конечно, чтобы побольше людей в нашей стране стремились к этому статусу – многодетных родителей! Это очень круто!

Демографию никто не отменял и нам важно, чтобы каждая или почти каждая семья могла и была способны к тому, чтобы создать многодетную ячейку общества.

- А к чему вы больше стремились: к трехкратному чемпионству или к трехкратному отцовству?

- Наверное, круче быть трижды отцом! Я всегда говорил своей супруге, что хочу, чтобы у нас было трое детей, как у моих родителей. Луиза моя хотела двоих, я говорю - нет, минимум троих, а дальше подумаем. Для меня статус отца намного выше, лучше, чем статус чемпиона! Ребенок не сравнится ни с одной, даже Олимпийской, наградой. Он лучше!

- Скажите, вы же свою сестру Анастасию, Олимпийскую чемпионку, теперь обогнали, у нее же всего двое ребятишек?

- Да. У меня, кстати, две родные сестры: Настя и Аня. У Ани тоже двое детей. Мы уже шутим, что я начал позже них в этом непростом нелегком деле и очень быстро пришел к финишу, обогнав их. Но они, уверен, сейчас задумаются и постараются нас с Луизой догнать.

- Скажите, вы планируете стать четырехкратным или даже пятикратным чемпионом в отцовстве? А как Луиза к этому относится?

- Луиза говорит: кажется, за последние пять лет я вечно беременна...

- Но это же прекрасно!

- Да, для мужчины это прекрасно, а вот женщине все-таки приходится в этом плане не так легко: сначала вынашивать ребенка, потом кормить, потом бессонные ночи… Мы-то свое дело сделали и пошли на работу… Побежали на лыжню… А им-то… В этой ситуации, знаете, как Бог даст. Как Бог даст, так и будет.

- Из тех, кто вас поздравлял, больше политиков или спортсменов?

- Я даже не считал. И от спорта очень много людей, и из политики, и просто знакомых, с которыми давно общаемся. Это здорово, что наша семья людям не безразлична.

-Еще раз примите поздравления! Единственная просьба напоследок - можете сказать людям, чтобы они ковида остерегались?

- Конечно. Так как мы столкнулись с этой заразой, я могу точно сказать, что я бы уже второй раз так не поступил - не полетели бы мы на отдых в такое время. Больше бы береглись. Почему-то каждому кажется, что тебя эта напасть обойдет, но нет. Эта зараза очень липучая и хочется пожелать всем людям, которые не переболели, беречь себя: маски надевать, руки почаще мыть и держаться подальше от каких-то массовых мероприятий.

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