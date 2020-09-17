Елена Малышева женила младшего сына в Америке

Телеведущая не стала скрывать, что в августе она в третий раз стала бабушкой Фото: Первый канал

59-летняя Елена Малышева этим летом навещала сыновей в Америке. Телеведущая не стала скрывать, что в августе она в третий раз стала бабушкой – жена старшего сына родила дочь. За старшего наследника Малышева давно перестала переживать – его личная жизнь счастливо устроена. А вот младший сын был холост. Однако во время летнего визита в США Елена Васильевна отпраздновала еще одно счастливое событие, которое не стала афишировать. Оказывается - Елена Малышева отгуляла на бракосочетании младшего сына. Об этом телеведущая рассказала коллегам.

У Елены Васильевны и ее супруга Игоря Малышева двое детей, которые живут и работают сейчас в Нью-Йорке: 29-летний Василий и 32-летний Юрий. Женился Василий Малышев. Естественно, что первый вопрос, который стали задавать Елене Васильевне знакомые: «На американке женился?» Оказалось, что нет – Василий за океаном связал судьбу с русской избранницей. Малышева говорит: «На нашей женился, на хорошей девочке!» Торжества в ресторанах, отмечания праздников, на которых собираются гости — в Америке теперь запрещены из-за пандемии. Поэтому отмечали в узком семейном кругу.

Сыновья Елены Малышевой — Василий (слева) и Юрий Фото: Первый канал

Василий закончил юридическую академию в Москве, а потом поехал в Америку – там получил диплом в адвокатской школе. Василий перед свадьбой успел переболеть коронавирусом, а старший сын телеведущей Юрий спасал жизни больных. Елена Васильевна так объясняла свой летний полет в Нью-Йорк: «Не видела детей и внуков полгода, везу чемодан игрушек. Внуки должны были прилететь к нам в Москву, но не получилось из-за коронавируса. Теперь лечу я, помогать. Мои сын все время на работе в реанимации. Он учится на курсе по интервенционной радиологи в одном из самых известных кардиологических госпиталей США. Всю вспышку сын работал в коронавирусной реанимации. Теперь их госпиталь возвращается к кардиологии».

А вот про свадьбу младшего наследника Елена Васильевне не рассказала не случайно: сын не публичный человек, и не спешит появляться в соцсетях и СМИ. Раньше Малышева в интервью могла пошутить: «Девочки, младший то не женат!» Но вот и Василий определился сам – без помощи мамы.

Малышева всегда подчеркивает: «У меня шикарные мальчишки!» Старший сын Юрий, между прочим, когда-то работал с мамой – трудился креативным продюсером передачи «Жить здорово!»

Молодожену Василию скучно точно не будет в США – у старшего брата доктора большая семья: жена и трое детей. Старшему внуку Елены Малышевой Игорю 5 лет, Артуру 2 года, а Анечке месяц. Теперь, когда образовалась еще одна семья Малышевых, у Елены Васильевны внуков может прибавиться. Вся родня знает, что Малышева отличная свекровь – невесток обожает, также как и внуков задаривает подарками, а в жизнь молодых семей не вмешивается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Елена Малышева об учебе сыновей в Америке: «Вот такие у меня прекрасные мальчишки!»

Телеведущая рассказала о профессиях своих детей (подробности)