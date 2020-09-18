Протесты в Белоруссии, последние новости на 18 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Главная новость дня - выступление Александра Лукашенко на женском форуме "За Беларусь" в "Минск-арене" Фото: REUTERS

Выборы президента в Белоруссии и то, что случилось после них, испортили отношения страны с партнерами в Евросоюзе. Накануне депутаты Европейского парламента проголосовали за Резолюцию. Главный пункт в документе указывает, что депутаты не признают "Александра Лукашенко президентом Белоруссии после истечения его нынешнего срока полномочий".

Также депутаты попросили «изучить возможность включения российских граждан [в санкционный список], которые участвуют в поддержке режима Лукашенко». Вместе с тем, депутаты признали Координационный совет оппозиции «временным представительством людей».

Главная новость дня - выступление Александра Лукашенко на женском форуме "За Беларусь" в "Минск-арене". Президент Республики объявил, что вынужден "закрыть госграницу с запада - с Литвой и Польшей".

- Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, - добавил Лукашенко.

Президент также заверил собравшихся, что "никакого вранья на выборах не было".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI выразил мнение, что "Светлана Тихановская говорит не своим голосом". - Для меня очевидно, - сказал Лавров, пожелав ей найти "в себе силы противостоять такому грубому, откровенному манипулированию".

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