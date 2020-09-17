«Иногда мат усиливает шутку!»: комик Антон Шастун – о цензуре на ТВ и работе с Сергеем Лазаревым

Сергей Лазарев и Антон Шастун вместе импровизируют и изобретают шутки на ходу

Из-за скандальных шуток в эфире случаются скандалы, уходят рекламодатели, обижаются звезды. Эффект всегда непредсказуем. Но зрителям такой шум часто по вкусу. Мы обсудили цензуру и юмор на ТВ с модным сейчас артистом, ведущим нескольких шоу канала ТНТ. Антон Шастун рассказал kp.ru о своем опыте.

- Недавно одно популярное шоу на YouTube лишилось рекламодателей из-за шуток на грани, в том числе о политике. Существуют ли в телепрограммах правила – на какие темы не шутить и какие «палки» не перегибать?

- На телевидении и на YouTube разный уровень дозволенности. В интернете можно шутить жестче и острее. Это касается, в том числе, и нецензурной лексики. Но совершенно точно, что во время съемок, например, «Импровизации» на ТНТ, к нам не приходит человек в черном костюме с чемоданом и списком тем, на которые нам запрещается шутить. Такого точно нет. Как нет в интернете тем, на которые не стоит шутить. Вопрос только в том, какие могут быть последствия (есть недавний пример, когда из шоу ушли рекламодатели). Каждый комик сам определяет для себя, о чем шутить можно, а о чем нельзя.

- На какие темы модно шутить в этом сезоне? Какие темы сейчас беспроигрышные?

- Лучше всего заходят шутки на темы, которые всей сейчас волнуют. В этом плане героям шоу «Импровизация» очень везет, особенно на живых выступлениях, которые мы играем, основываясь на темах от людей из зрительного зала. Они нам кидают тему - мы на нее шутим. Сейчас работают шутки о пандемии, карантине, самоизоляции.

В шоу звезды не злоупотребляют крепкими выражениями Фото: телеканала ТНТ

- У кого из наших знаменитостей отменное чувство юмора, кто умеет круто импровизировать?

- Очень много звезд с хорошим чувством юмора. И тот, кто смотрит наше шоу, сам может понять, у кого чувство юмора лучше, а у кого чуть хуже. Но могу отметить Сергея Лазарева – это суперактивный человек, который готов участвовать в любых экспериментах на сцене. Мы очень рады, когда он к нам приходит. Он был несколько раз, и каждый раз прекрасно импровизировал и шутил на сцене. Надеюсь, что он к нам придет еще не раз!

- У вас на съемках мат запрещен? К примеру, Ксения Собчак в своем шоу на YouTube может ругнуться.

- Активно никто в нашем шоу не матерится, но на нецензурную лексику запрета нет. Она возникает на сцене исключительно от нервов. Когда нет сценария, ты стоишь перед залом, и что-то идет не так, то первая мысль, которая приходит в голову: «Я сейчас ругнусь и точно станет смешно!» В подавляющем большинстве случаев это, конечно, не так. Но иногда мат бывает уместным и усиливает ту или иную шутку. Но в нашем новом шоу «Импровизация. Команды» проблема мата остро не стоит. Мат случается, но он употребляется к месту. Его очень мало, а чтобы убедиться в моих словах, посмотрите нашу премьеру в эту пятницу.

Смотрите шоу «Импровизация. Команды» в пятницу в 20 часов на ТНТ.

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