Собираемость платежей за вывоз отходов в России достигла 80%

В России за полтора года собираемость платежей за вывоз отходов достигла 80% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России в период с начала 2019 года и до июня 2020 года общая собираемость платежей за вывоз отходов составила почти 80%.

Сообщается, что кассовый разрыв у региональных операторов увеличивается. Так, в зоне риска оказались порядка 85 регоператоров, что составляет примерно 35% от их общего числа. Также отмечается, что начислено платежей населению и юридическим лица за 2019 год на сумму в 79% от необходимой валовой выручки за 2019 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Общероссийский народный фронт (ОНФ), который занимается общественным сопровождением мусорной реформы.

- Разница между начисленными и поступившими платежами за 2019 год и за январь-май 2020 года по 74 регионам, которые предоставили данные, составила 33,7 миллиардов рублей. Также размер финпомощи, оказанной региональным операторам по эти субъектам РФ составил 8,3 миллиарда рублей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 региональных операторов имею кассовый разрыв. В период за 2019 и январь-май 2020 он составляет более 20% совокупной валовой выручки на 2019-2020 годы. Сюда относятся республики Адыгея, Алтай, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Камчатский, Краснодарский, Красноярский края, Воронежская, Иркутская, Московская, Ростовская области.

Важным остается проблема не унифицированых подходов. Согласно анализу, на одного жителя многоквартирного дома в разных регионах приходится от 106,5 до 604 кг отходов в год, на жителя индивидуального жилого дома – от 96,6 до 696,86 кг. Если вовремя ничего не предпринимать, то кассовый будет продолжать расти.