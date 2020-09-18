Новый удар для Королевой: вскрылся роман Тарзана с известной певицей

Сергей Глушко - Тарзан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, откровения любовницы Тарзана, молодой актрисы Анастасии Шульженко, открыли ящик Пандоры - эфир буквально заполнен байками о похождениях мужа Наташи Королевой. Своим опытом общения с любвеобильным танцором в соцсетях делятся как малоизвестные модели, так и весьма знаменитые дамы.

Одной из подруг стриптизера оказалась звезда девяностых Наталья Штурм. По ее словам, за год до брака с "русалкой" Сергей Глушко набивался к ней в женихи.

- Тарзан ухаживал за мной, мы даже ездили купаться на Москва-реку, он так показывал, каков без одежды, - поделилась откровениями певица. - А пока мы ехали, ему написали и позвонили женщин 150, не меньше. После прогулки я ушла домой, не пригласив его, чему он был очень удивлен. Но я люблю моногамных мужчин, а эстафетная палочка - не мое.

Анастасия Шульженко обнародовала интимные кадры с Тарзаном. Фото: стоп-кадр программы "На самом деле"

А вот Наташа Королева, по мнению тезки, с азартом вступила в состязание за любимца женщин.

- Она променяла продуктивного и любящего ее Игоря Николаева на стриптизера Тарзана, не простив Николаеву измен, которые запросто прощает Тарзану. И будет прощать впредь, без сомнения, - выразила уверенность Штурм. - Значит, украденные бриллианты - это цена жизни с таким шикарным кобелиной, как Сережа. Человек он, кстати, хороший, воспитанный, неконфликтный. Не пьет, женщины его обожают. Но сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит.

Pвезда девяностых Наталья Штурм. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица уверена, что измены в семье Тарзана и Королевой за почти 20-летнюю супружескую жизнь случались не раз. Но артистка попросту закрывала на них глаза.

- Наташа много лет назад в каком-то интервью говорила, что они живут отдельно: она с ребенком за городом, а супруг в Москве - ему после работы удобней в городе ночевать, - вспомнила Наталья Штурм. - Ну, согласитесь, такой мужчина один, разгоряченный после эротического шоу - Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адюльтеры...

Тем временем, сами супруги спрятались от скандала в Турции и почти не выходят на связь. Фото и видео, которые изредка появляются на их страницах в Инстаграме, Наталья и Сергей удаляют спустя несколько часов. А пока пара держит паузу, молодая любовница Анастасия Шульженко гастролирует по ток-шоу, выставляя на публику свои интимные отношения с мужем Наташи Королевой.

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