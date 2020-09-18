На фотовыставке в Москве пройдет мастер-класс известного фотожурналиста

Выставка Алексея Белянчева проходит в сентябре 2020 года на площадке Московской торгово-промышленной палаты

«Топ Кадры» - так называется выставка Алексея Белянчева - известного фотожурналиста, заместителя главного редактора газеты «Комсомольская правда». Она посвящена 95-летию "Комсомолки" и охватывает 30 лет профессиональной деятельности Алексея Белянчева.

Выставка проходит в сентябре 2020 года на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Здесь можно увидеть кадры важнейших событий современной истории страны, правдивые репортажные съемки и редкие портреты первых лиц государств.

Алексей Белянчев работал в крупнейших советских и российских газетах: «Советская культура», «Известия», «Вечерняя Москва» - и, конечно же, «Комсомольская правда». За годы работы, снимал во многих «горячих точках»: в Югославии, Косове, Абхазии, Чечне, Палестине. В 90-х – работал в пуле первого президента России Бориса Ельцина.

А в среду 23 сентября, на выставке пройдет бесплатный мастер-класс по созданию и ведению фотоархива компании. Алексей Белянчев расскажет, как лучше создать и удобнее пользоваться фотоархивом, хранить съемки, расскажет про основы редактуры фото.

Заявки принимаются на адрес: figurovskynn@mostpp.ru

Мастер-класс пройдет в конференц-зале МТПП по адресу: ул. Петровка, д. 15, стр. 1