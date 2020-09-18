«Финансовые махинации и обман»: Почему Агата Муценице и Александр Мохов со скандалом покинули спектакль

Агате Муцениеце пришлось уйти из спектакля. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного звезда сериала «Мажор» внезапно укатил в отпуск с актрисой Мирославой Карпович.

Как выяснил позже, Карпович и Прилучный начали встречаться за спиной Агаты еще в прошлом году. А сейчас Муцениеце, видимо, не без стараний звезды «Папиных дочек», убрали из спектакля «Авантюристы поневоле», который они играли вместе с Павлом. В главной роли там теперь значится Мирослава Карпович, что впрочем, не добавило популярности данной постановке. Наоборот, как говорят промоутеры, билеты без Агаты Муцениеце продаются со скрипом.

Между тем продюсер спектакля Виталий Гершинков продолжает заявлять, что Муцениеце они из постановки не убирали. Мол, они Агату ждали, но она сорвала спектакль.

Впрочем, менеджер Муцениеце разводит руками — никаких графиков от продюсеров «Авантюристов поневоле» они не получали.

«Со слов Агаты она не единственная актриса, кто покинул спектакль: Александр Мохов тоже недоволен остался и Раиса Рязанова доигрывает последние спектакли», - написали продюсеру Гершинкову в соцсетях зрители, попросив вернуть в постановку Муцениеце.

Театральный продюсер в ответ «проехался» не только по Муцениеце, но и по другому участнику спектакля — знаменитому артисту Александру Мохову.

- У нас все хорошо. Мохов ушел по трем причинам. Первая - это гонорар, вторая - его жена, которую он очень быстро хотел вместо Агаты ввести. А третий и самый главный повод - Мохов на гастролях выпивал, чем провоцировал других актеров.

У Агаты тоже график был. У нас есть письмо с его подтверждением. Наша вина, что я знал, что директор у нее графики не контролирует и надо было ей вовремя напомнить. А в сложившейся ситуации Агата ловко выскочила, так как, судя по всему, не знала, как ей теперь играть с ребятами, которые знают, что большая часть того, что она про Пашу говорит, неправда.

Вообще Мирославу изначально утвердила Агата. Так как мы с ней советовались и Агата не хотела, чтобы играла Ира Мохова.

К сожалению, она не следит за графиком гастролей. И забывает даты, которые ей дают. Жаль, конечно. Надо ей хорошего директора найти, который будет следить, - заявил Гершинков.

- Я в своей практике неоднократно сталкивалась со странными документами, в которых не отражена суть договоренностей, так сказать, понятийные бумажки, - объясняет «КП» адвокат Агаты Муцениеце Жанна Маргулис . - Даже если кто-то из моих клиентов что-то подписал, не дав перед этим прочитать мне, это не значит, что данный документ неоспорим и впоследствии будет являться истиной в последней инстанции. Будут претензии какие-то к Агате - будем рассматривать в установленном законом порядке.

- У меня кроме смеха, никакой другой реакции не возникнет на подобные нападки в мою сторону, - улыбается в беседе с «КП» агент Агаты Муцениеце Мариам Андреевская. - Что ж, значит хорошо работаю, раз так раздражаю. Печально слышать беспочвенные обвинения в сторону моего профессионализма. Это уже не первый раз, когда за свои глобальные промахи продюсеры перекладывают ответственность на меня, а по сути просто никто график не отдал. С теми проектами, где с документами все в порядке, и артист ставит свою подпись лично, у нас нет проблем.

Грустно, что в театральной сфере могут себе позволить работать люди с низкой компетенцией и моральными устоями.

Между тем, как удалось разузнать «КП», просьбы Агаты Муцениеце убрать ее имя и фото из афиши, Гершинков игнорирует. Получается, что многие люди, купив билеты на эту постановку, только в день показа узнают, что не увидят любимую актрису.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Александр Мохов: «Застолья устраивал продюсер»

Известного актёра Александра Мохова удивили слова продюсера спектакля «Авантюристы поневоле».

Александр Мохов был создателем этого спектакля, вложился в него финансово и не думал, что покинув проект, получит в соцсетях такую оплеуху от продюсера Гершинкова.

- В начале года я ушёл из этого проекта, который был полностью придуман мною и профинансирован 50/50, - рассказывает в эксклюзивном интервью kp.ru Александр Мохов. - Три года успешного проката не давали кому-то покоя. Мы с моей женой просто устали от этой грязи, от финансовых махинаций продюсеров и прочих склок. Дело в том, что моя жена Ирина Мохова, когда Агата Муцениеце была занята на других проектах, заменяла ее. С Агатой у нас прекрасные отношения. Но потом мы покинули проект. Вскоре в силу разных ситуаций Агата Муцениеце тоже ушла из этого спектакля. И сейчас мы читаем, как нас поливают грязью коллеги по этому проекту. Мои бывшие сопродюсеры не допускали мысли, что, когда Агата покинет проект, вскроются факты их непорядочного поведения.

Виталий Гершинков заявил, что оказывается я делал все, чтобы моя жена вытеснила Агату Муцениеце. Ну как это может быть, если спектакль ставился под Павла Прилучного и Агату Муцениеце... По меньшей мере глупо это заявлять. Мы (наша семья и Агата), покинув проект много нового о себе узнали. Виталий Гершинков теперь говорит, что я так пил, что еле стоял на ногах. Ну пусть это будет на его совести, раз он ничего не смог придумать, что могло бы оправдать его нечистоплотное поведение...

Как говорил Чехов: «Бойся актёра непьющего!» Виталий сам организовывал наши актёрские семейные посиделки. И Виталию сейчас, как мужчине, недостойно за спиной артиста, основателя этого проекта, говорить такие гадости. Как говорил мой учитель Олег Табаков: «Делая добро, никогда не жди, что тебе ответят взаимностью!»

Мне кажется, Виталий довольно совестливый человек, он явно идёт у кого-то на поводу. Я даже знаю у кого...

Мне просто жаль, что тот ребёнок, что рождался в любви, наш спектакль «Авантюристы по любви», был убит.

Зависть и финансовые козни разрушили наш проект.

Сейчас я даже благодарен судьбе, что мы с женой вовремя покинули этот проект. Продюсеры любой ценой отжимали деньги, предпочитая в своих интересах экономить на актёрах.

Мне обидно за Агату. Она всегда достойно вела себя на гастролях. Даже с заплаканными глазками приходила на репетиции, играла, никогда не выносила сор из избы. Скоро начнётся прокат этого спектакля, но хочу подчеркнуть - мы больше не имеем отношения к этой постановке.

Поддерживает мысль супруга и актриса Ирина Мохова.

- Я была очень удивлена, когда Виталий обвинил меня, что я пыталась подсидеть Агату. Читать это было обидно, потому что я всегда шла продюсерам на встречу, всегда заменяла Агату, когда это было необходимо. Моего мужа Олег Табаков учил быть дипломатом, мол, хороший человек - это не профессия. И поэтому мы с мужем начали сглаживать ситуации хамства продюсеров в адрес не только нас, но и других актёров. И вот прошло столько времени и этот нарыв вскрылся. Как говорится: тайное всегда становится явным.