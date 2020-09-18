СК прекратил работу 300 сайтов, которые торговали билетами Мариинского и Большого театров

Следственный комитет РФ запретил сайтам торговать театральными билетами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники СК России и оперативники ГУЭБиПК МВД России пресекли деятельность преступной группы, которая занималась продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенной стоимости.

- С 2018 по 2020 годы участники преступной группы создали более 300 сайтов-"двойников" ведущих учреждений культуры России, а также спортивных организаций. В их числе: сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. А.П. Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники» и другие. Через эти ресурсы соучастники реализовали по завышенной стоимости билеты на различные мероприятия указанных учреждений на сумму более 1 миллиарда рублей, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Деньги с 300 сайтов поступали в подконтрольные преступной организации фирмы, обналичивались, а потом распределялись между участниками преступной группы.

- В ходе операции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской областях было выявлено более 50 IT-специалистов, сотрудников колл-центров, продавцов билетов, курьеров, программистов, менеджеров по рекламе, а также системных администраторов, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участники преступной группы общались с покупателями, как телефонные мошенники: продажа билетов велась с использованием интернет-телефонии, а в доменных именах сайтов, использовался товарный знак Мариинского и Большого театра.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконное использование средств индивидуализации товаров", которая предусматривает 6 лет лишения свободы.

Работа спекулятивных сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов, прекращена.