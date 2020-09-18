Американку, вышедшую замуж за инвалида, затравили

Американка Ханна Эйлуорд вышла замуж за Шейна Беркоу Фото: Instagram.com

Американка Ханна Эйлуорд вышла замуж за Шейна Беркоу, мужчину, который является инвалидом с детства. Своей радостью девушка поделилась в соцсети, однако в ответ на нее посыпались различные обвинения.

Комментаторы недоумевают, как молодая и красивая Ханна решилась на такой шаг, и подозревают ее в неискренности. Некоторые считают, что она вступила в брак ради денег, некоторые склонны расценивать свадьбу как непонятную и глупую шутку. До брака Ханну чаще всего принимали за сиделку Шейна.

«Эти комментарии являются результатом того, что люди с ограниченными возможностями не рассматриваются в качестве партнеров. Все это также намекает на то, что Шейн является обузой, потому что ему нужна помощь с физическими аспектами его повседневной жизни, и предполагает, что все мое существование поглощено этой помощью. Ни одна из этих идей не соответствует действительности. У меня взаимные, здоровые, прекрасные отношения с Шейном», – написала Ханна на своей странице в Instagram.

Впрочем, девушка отметила, что давно привыкла к подобной реакции людей на свои отношения с Шейном, однако надеялась, что свадьба положит конец домыслам и заставит людей поверить в искренность чувств.

«Несколько лет назад чтение таких слов было болезненным. Какое-то время я придерживалась идеи, что как только мы с Шейном поженимся, все люди, сомневающиеся в наших отношениях, поймут, что они настоящие. Мы с Шейном продолжаем создавать, делиться нашей историей в надежде показать как можно большему количеству людей, что инвалиды – достойные партнеры. Подобные комментарии только побуждают нас продолжать!», – подытожила Ханна.