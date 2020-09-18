Жители покидают Нью-Йорк из-за высоких цен и протестов

Американцы постепенно уезжают из Нью-Йорка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди жителей Манхэттена - одного из самых дорогих районов не только Нью-Йорка, но и всего мира, проведен социологический опрос. Горожан, которые живут в самом сердце мегаполиса, спросили - а не хотите ли вы переехать куда-нибудь в другое место?

И почти половина респондентов (44%) честно призналась, что на карантине, когда люди остались буквально запертыми в четырех стенах, они всерьез задумались о переезде за город или в другой штат. А треть опрошенных ответили, что уже приступили к поискам нового жилья и практически сидят на чемоданах.

Но короновирусная пандемия – не основная причина, по которой жители Большого Яблока меняют прописку. Многих, несмотря на их многомиллионные банковские счета, не устраивает манхэттенская дороговизна.

После карантина, когда удаленная работа стала нормой, необходимость проживания в центре Нью-Йорка отпала. Многие стали опасаться большой скученности народа, перестали ездить в метро, ходить по торговым центрам. Свою роль сыграла и пассивность городских властей в обеспечении правопорядка в ходе недавних волнений.

Нью-йоркские риэлторы подтверждают, что горожане активно меняют место жительства. Из Нью-Йорка и соседних с ним Нью-Джерси и Коннектикута едут, в основном, во Флориду. Там есть пляжи, почти всегда хорошая погода и – главное – низкие налоги и дешевая жизнь.