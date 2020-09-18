Собчак в купальнике показала фигуру без прикрас

Ксения Собчак на "Кинотавре" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы и сейчас такие. Замерли так — и так и живем. Все, что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда, - трогательно поздравил с годовщиной свадьбы жену 45-летний режиссёр Константин Богомолов.

Ксения приехала на «Кинотавр» с мужем и сыном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак с мужем отмечают личный праздник на «Кинотавре» в Сочи.

Пара поселилась в одном из лучших отелей города, в люксе за полтора миллиона рублей. Вместе с супругами прилетел на кинофестиваль 3-летний сын Ксении Платон Виторган.

Фото: СОЦСЕТИ

Пока мама посещает премьеры, Платон вместе с няней ездит на пляж другого не менее роскошного отеля, поскольку в гостинице, где поселилась Собчак нет своего пляжа.

Морские прогулки устраивает и 38-летняя Ксения. Телеведущая опубликовала в своём Инстаграме фото в бикини, показав себя без прикрас и фотошопа.

Фото: СОЦСЕТИ

Тем самым в очередной раз опровергнув слухи о своей беременности, которые с завидной регулярностью появляются в светских телеграмм-каналах.