Прохожие спасли двухлетнего ребёнка, который без присмотра ползал под колёсами машин

Ребенка нашли ну припаркованных машин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в Одинцовском районе Московской области чуть не произошла трагедия. 16-летний парень шел из магазина и увидел около проезжей части нечто, напоминавшее ползущую пижаму. Сначала подросток не придал этому значения, вдруг кто-то нарядил свою собаку в осенний комбинезон. Но парень все-таки решил проверить свое предположение.

— Мой 16-летний сын вышел в местный магазин недалеко от дома, через несколько минут он позвонил мне и спросил, что ему делать. Он объяснил, что недалеко от магазина нашёл маленького ребёнка. Мальчик был один, весь грязный, родителей не было рядом, — говорит Александра.

Встретившись с сыном, женщина увидела с ним маленького мальчика, ребёнок был худой, с длинными спутанными светлыми волосами. Он не хотел сидеть на руках у 16-летнего незнакомого ему Вячеслава и всё время пытался выскользнуть. Александра решила выяснить у прохожих и продавца магазина, знают ли они родителей мальчика. Но ребёнка никто не узнавал и о его родителях тоже ничего рассказать не мог.

— Когда сын нашёл ребёнка, он ползал вдоль припаркованных машин и буквально облизывал колёса, на нём была грязная пижама. Ребёнку на вид было года два, но он как будто отставал в развитии, не говорил и не ходил, мог только ползать. Неизвестно, сколько он провёл один на улице около дороги. Он легко мог попасть под колёса, ведь его сложно заметить. Я решила его напоить водой и купила печенья, но ни пить, ни есть он тоже самостоятельно не умел, — сообщила женщина kp.ru.

Александра решила вызвать полицию, и вместе с сыном они стали дожидаться сотрудников правоохранительных органов, присматривая за мальчиком. Женщина надеялась, что полицейские смогут разобраться в ситуации и найти родителей ребёнка. Но приехавший на место наряд, похоже, тоже не знал, что делать с мальчиком.

— Через какое-то время мать сама появилась. Она сказала что-то о том, что другой её ребёнок открыл калитку, а этот видимо уполз с участка. Но как можно было не заметить долгого отсутствия такого маленького ребёнка, с ним за это время могло случиться всё, что угодно, — говорит обеспокоенная Александра.

Позже женщина встретила соседа, который рассказал, что тоже видел этого ползающего мальчика, но тогда он был с мамой в другом магазине. Он обратил на них внимание, потому что все делали женщине замечания из-за того, что ребёнок елозит по грязному полу магазина. Где ребёнок находится сейчас, неизвестно.

По данному инциденту местная полиция проводит проверку, результатом которой может стать и постановка на учет в соответствующий орган родителей мальчика.