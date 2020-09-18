Белый дом признан аварийным: здание на Краснопресненской набережной ждет многолетний ремонт

Дом правительства на Краснопресненской набережной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда впервые попадаешь в здание Белого дома на Краснопресненской, вспоминаешь классику «кто так строит?!». По зданию правительства можно долго петлять, пытаясь найти нужный кабинет. Под ногами - красные еще советские ковры, половицы поскрипывают. Коридоры узкие и неприглядные.

Строительство Дома правительства, предназначенного для размещения государственных и представительных органов власти РСФСР, велось в 1965–1981 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. С 1994 года в здании располагается правительство РФ.

Решение о реконструкции Белого дома приняли еще в 2017 году. В 2019-м году его одобрила Главгосэкспертиза. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе правительства, здание признано аварийным. Изношены инженерные системы, разрушено гидроизоляционное покрытие, прохудилась крыша. Страдают не только кабинеты на верхних этажах. То и дело подтапливает и правительственный гараж. Потолок на парковке не обновляли с 70-х годов. Трудно в это поверить, но во время дождя чиновникам приходится садиться в автомобили под зонтами - будто и нет крыши над головой.

Выше подвала, прямо под пандусом, на который въезжают правительственные автомобили, расположено копировальное множительное бюро. Здесь печатают приказы, постановления, распоряжения. Техника - стоимостью в десятки миллионов рублей. В сильный дождь по окнам и с потолка тут стекает солевой раствор – вода, смешанная с химией пандуса.

На поэтапную реконструкцию Дома правительства направят 5,27 миллиарда рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Объем финансирования на 2021 год не сообщается. В 2022 году на ремонт выделят почти 1,1 миллиарда рублей, в 2023-м - почти 800 миллиона рублей.

Предусмотрена реконструкция цокольной части здания, семиэтажной части кровли и 20-этажной части кровли, а также тепловых пунктов, подпорных стен, фасадов и инженерных систем. Внутри здания ремонт сделают в Зале наград и Аванзале. Будет благоустроена и территория вокруг Белого дома.

Как рассказали в пресс-службе правительства, на время реконструкции часть сотрудников Белого дома переедет в здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей в Трубниковском переулке.

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