Немецкие полицейские распространяли нацистские материалы

Следователи немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия обнаружили свыше 100 изображений Адольфа Гитлера, нацисткой символики, флагов Третьего рейха, которыми обменивались офицеры полиции. 29 причастных к общению на запрещенные темы правоохранителей отстранили от службы.

Всё это отправлялось или принималось полицейскими - служащими, которые поклялись защищать законы и следовать им.

Следователи установили, что подозреваемые также пересылали друг другу коллажи, на которых были изображены расстрел темнокожего человека и смерть иммигранта в газовой камере.

По мнению правоохранителей, экстремистский контент распространялся как минимум в пяти закрытых чатах интернет-мессенджеров.

Власти Германии годами отрицали наличие ультрарадикальных взглядов у сотрудников силовых структур страны, однако случившееся вынудило их признать действительность.

В июле скандал из-за правоэкстремистских чатов разразился в элитных войсках бундесвера. Тогда среди военнослужащих были проведены массовые обыски, а одна из рот расформирована.