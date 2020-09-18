Две трети россиян с трудом обеспечивают базовые потребности своих семей

Россиянам хватает денег только на основные потребности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики подвел итоги масштабного исследования. Эксперты опросили более двух тысяч россиян старше 18 лет, живущих в разных регионах страны. Оказалось, что лишь в каждой третьей российской семье общий месячный доход позволяет легко удовлетворять основные потребности. Остальные сталкиваются с трудностями (см. графику).

При этом общие настроения россиян по поводу их финансового состояния за последние четыре месяца изменились к лучшему. Если в апреле доля пессимистов составляла 40%, то в августе она снизилась до 18%. А доля оптимистов выросла с 10% до 22%. Эти люди считают, что их финансовое положение в ближайшем будущем улучшится.

- Происходят процессы адаптации населения к новым условиям, но они еще далеки от завершения. Виден явный тренд на улучшение общественных настроений, - говорит Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

По ее словам, положительную роль сыграли многие факторы: и помощь государства, и свежие эмоции от жизни без режима самоизоляции, от возвращения к работе и общения с коллегами.

- Сообщения о достижениях в области разработки вакцины тоже играют роль – это сигнал, что все небезысходно, - добавляет Ирина Мерсиянова.

Подобное исследование эксперты проводили в 2018 году. Для сравнения, тогда доля пессимистов составляла 16%, а доля оптимистов – 26%. Другими словами, если в апреле среди населения преобладали кризис и тревога, то сейчас настроения почти вернулись к показателям «мирного времени».

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