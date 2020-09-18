Георгий Бовт: Нобелевка Навальному - похлеще, чем Трампу. Даже Алексиевич рядом с ними - еще туда-сюда

Журналист, политолог Георгий Бовт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Георгий Бовт:

- Про самого Навального можно написать кучу всяких детективных поворотов, включая доносы, так что всем тошно станет на 600-й странице. Кстати, интересно, пора, видимо, писать его биографию, поскольку его выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Иван Панкин (ведущий эфира на Радио «Комсомольская правда»):

- Действительно, Алексея Навального, представьте себе, только что выдвинули на Нобелевскую премию мира. Не предложили, а уже выдвинули! Действие совершено.

И сделал это российский ученый Ерофеев, профессор университета Рутгерс Нью-Джерси. Он сообщил, что группа чьих-то товарищей…

Бовт:

- Американских.

Панкин:

- По его словам, Навального на получение премии выдвинули ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией. Как хорошо сказано! Конкретных имен Ерофеев не назвал, но отметил, что среди выдвинувших Навального есть ученые, есть большие люди.

Бовт:

- Охотно верю. Медийно он раскручен. И если это состоится, это будет, конечно, похлеще, чем выдать Нобелевскую премию мира Трампу.

Панкин:

- И Светлане Алексиевич.

Бовт:

- Ну, Алексиевич еще туда-сюда, это были политические игры всякие вокруг литературы.

Панкин:

- А в случае с Навальным - не политические?

Бовт:

- Нет, это просто политические игры. Более высокого уровня. Или более низкого.

Панкин:

- Если бы дали премию Трампу по итогам четырех лет его правления, давайте признаем, что эта премия мира была бы не так уж натянута, кстати.

Бовт:

- По сравнению с Навальным - да. А вообще натянута.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Бундестага: Российское правительство не настолько глупое, чтобы покушаться на Навального

Немецкий парламентарий Армин-Паулюс Хампель обрушился с критикой на западную версию отравления россиянина (подробности)

Генерал ФСБ в отставке: Видео с бутылкой из номера Навального доказывает - провокация готовилась заранее

О том, как улика «покушения» на оппозиционера становится свидетельством спланированности всего действа, kp.ru рассказал Александр Михайлов (подробности)