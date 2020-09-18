Балкон с двумя женщинами обвалился в Сахалинской области. Фото: предоставлено очевидцами

В пятницу, 18 сентября, в городе Корсаково в Сахалинской области в жилом доме на улице Советской рухнул балкон третьего этажа.

Фото: предоставлено очевидцами

В момент происшествия на балконе стояли две женщины. После происшествия обе они были госпитализированы. Одной из пострадавших - 63 года, второй - 42 года. Пострадавших осматривают медики.

Фото: предоставлено очевидцами

К счастью, под балконом в этот момент не оказалось прохожих. В результате инцидента погибших нет.

Фото: предоставлено очевидцами

Напомним, в мае сразу четыре балкона упали с дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге. Весь тротуар под ними был засыпан битым кирпичом и кусками штукатурки. Тогда никто не пострадал, несмотря на то, что улица достаточно многолюдная. В августе в центре северной столицы произошло очередное обрушение балкона с фасада исторического здания во дворе дома по Загородному проспекту - Доходный дом Иоффа, который является объектом культурного наследия и известно как Дом Королевой.