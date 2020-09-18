Лечение COVID-19 с помощью антител снижает необходимость в госпитализации

Лечения при помощи коронавируса при помощи антител эффективно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно промежуточному исследованию американской фармацевтической компании Eli Lilly, лечение пациентов с умеренными формами коронавируса, в ходе которого применяются антитела, в значительной мере снижает потребность в вызове неотложной медицинской помощи и госпитализации больных.

Для исследования были использованы различные дозы препарата LY-CoV555, созданного на основе антител к коронавирусу. По заявлению ученых, из 300 пациентов, которые получали препарат, госпитализированы лишь пятеро (1,7%), в то же время, в контрольной группе больных COVID-19 из 150 человек в больницу пришлось поместить девятерых (6%).

По мнению медиков, использование препаратов с антителами позволит снизить риск развития тяжелых форм болезни, пока ученые занимаются созданием эффективных вакцин.

Известно, что кроме Eli Lilly к разработке и тестированию лекарств от коронавируса приступил ряд других фарма- и биотехнологических компаний.

По словам представителя Eli Lilly, побочных эффектов при применении лекарств на основе антител у пациентов не наблюдается, а средняя доза LY-CoV555 позволяет достичь снижения вирусной нагрузки через 11 дней после начала лечения.

Ученые планируют опубликовать данные своего исследования и вынести их на обсуждение с органами, регулирующими оборот лекарственных веществ в США.

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