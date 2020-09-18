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Политика

США поддерживают террористов в Крыму

Спецкор kp.ru Александр Коц - о том, как проговорились американские журналисты
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Американцы считают, что на Ближнем Востоке их ненавидят по вине русских.

Американцы считают, что на Ближнем Востоке их ненавидят по вине русских.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два месяца не дает покоя американским журналистам информация, опубликованная в заморской The New York Times. Газета, со ссылкой на свои источники в разведке, утверждала, что российское ГРУ (куда ж без него) приплачивает талибам за то, что они убивают американцев. Якобы агенты ЦРУ в ходе рейда смогли захватить документы с описанием платежей от России (видимо, под роспись, за каждую голову). «Бонусы» подтвердил и некий задержанный член Талибана.

Официально, правда, эту информацию так никто и не подтвердил.

- Это просто не было доказано с достаточной степенью уверенности, - прокомментировал телеканалу NBC News генерал Фрэнк Маккензи, командующий Центральным командованием США. - Мы продолжаем искать доказательства. Я просто не мог увидеть окончательную связь, поэтому отправил своих ребят обратно и сказал: продолжайте копать.

Но сюжет NBC не имел бы смысла, если бы он не обличал подлых и коварных русских. И в закадровом тексте журналист оправдывает ожидания своих телезрителей: «Тем не менее, нынешние и бывшие официальные лица США говорят, что многие офицеры и аналитики ЦРУ полагают, что программа вознаграждений существует. Они пришли к выводу, что русские рассматривают это как пропорциональную реакцию на вооружение США украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму, сказал источник».

И отсюда хотелось бы поподробнее. Что это за подразделения, которые сражаются с российскими войсками на территории России? Уж не те ли диверсанты, что готовили теракты на полуострове. Получается, журналист проговорился о том, что США поддерживают террористов и их акции.

Впрочем, ничего нового. В недавнем интервью Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан назвал незалежные спецслужбы «слепыми котятами», которые пользуются разведданными и аналитикой, которую предоставляют западные коллеги. В частности – американские. В центральном аппарате СБУ совершенно официально работают советники от ЦРУ. Резиденты этого Управления курировали, к примеру, операцию по задержанию 33 российских граждан в Белоруссии. А ведь, при желании, это можно трактовать как захват заложников – опять же теракт.

Авантюра с попыткой проскочить под Керченским мостом на катерах, закончившаяся полным фиаско, - тоже идея заокеанских кураторов.

Американские инструктора работают не только на полигонах, но и в зоне антитеррористической операции в Донбассе.

А сегодня нагло и агрессивно через своих европейских сателлитов раскачивает Белоруссию. И эти люди запрещают нам вмешиваться во внутренние дела наших союзников?

Армия и безопасностьО РАЗНОМУкраинский кризис

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