Всех рассорил кошкин дом: коммунальщики по прихоти одних москвичей замуровывают в подвалах животных, а другие - пытаются их спасти

Подвалы столичных многоэтажек часто служат домом для городских котов, но не всех устраивают такие соседи. Фото: Андрей АБРАМОВ

10 часов утра. Большинство горожан разъехались на работу. Во дворах близ Сокольнической площади появляется Валентина Даниловна. Баба Валя — королева кейтеринга или по-нашему выездного обслуживания. Клиенты ее ресторана сбегаются на шаркающий звук пыльных калош.

Шведский стол старушки уделывает турецкий ол инклюзив. Первой появляется банка перловки. Объяснить, почему коты едят эту крупу, пожилая женщина не может. Она всегда так делает, недовольных меню еще не было. Следом курица, печень, молоко. Все умещается на подложках из-под продуктов, который баба Валя принесла накануне. Поверх коронный комплимент от шеф-повара — пакетик влажного корма за 10 рублей.

Кот на фоне вскрытого подвального продуха. Фото: Андрей АБРАМОВ

Бабуля рассказывает, что на днях вместе с соседями подняли на уши пол-Москвы. Негодники из ЖЭКа заколотили продухи в подвалы, на ее традиционный призыв к обеду никто не пришел. Киски оказались заживо замурованы. Но после ругани и воззваний к совести, все снова открыли.

При виде человека с камерой, который общается с Валентиной Даниловной, из окна первого этажа выглянула соседка Ольга. В разговоре она дает понять, что это по ее звонку был закрыт продух. Пирушки за окном и раскиданные повсеместно контейнеры ее достали.

— Нравится вам кормить кошек, так заберите себе и кормите дома. Им же лучше будет, чем в подвале жить, — бросает женщина и оглушительно затворяет оконную раму.

Обратите внимание на норки рядом с миской — прорезаны специально для котов. Фото: Андрей АБРАМОВ

«ОНИ ИСКРЕННЕ НЕНАВИДЯТ ЖИВОТНЫХ»

История борьбы за права кошек тянется с начала нулевых. Тогда приняли постановление, которое перенесли из советских нормативов: все подвалы многоэтажек следует закрывать сеткой. С тех пор начались полные кошачьих и человеческих слез истории: тут и там бездумно пленили котиков. Пока два года назад активисты не добились, что одна норка в фундамент должна быть открыта. Это прописано в федеральных нормативах и подкреплено факсограммой московской мэрии. Но последние месяцы в столице вновь начали закрывать помещения подвалов.

— Коммунальщики искренне ненавидят животных, — считает руководитель проекта «Котоспас» Анна Фельдман. — «Жилищник» рано или поздно выполняет распоряжение, а вот для частных управляющих компаний указы мэрии пустой звук. Открытый продух и закрытый сеткой, по их мнению, одно и то же. Проблема в том, что нет ответственности за это нарушение.

Зоозащитница рассказывает, что в месяц к ним поступают до 40 сигналов о замурованных в подвалах кошках.

— Коммунальщики говорят, что закрывают подвалы, дабы уберечь трубы от холодов. Но холодов в Москве нет, а без вентиляции - высокая влажность, скапливается стоячая вода. Хочу обратить внимание Мосжилинспекции на эту проблему, — добавляет Фельдман.

В каждом дворе есть житель, который закатывает пиры для хвостатых. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сейчас норматив таков: один продух должен всегда быть открытым, если на собрании жильцов не примут иное решение. При этом документ разрешает закрыть сеткой остальные продухи.

— В августе со всех районов Москвы посыпались жалобы на закрытие продухов. Замуровывали прямо с живыми котятами внутри. Волонтеры били тревогу, звонили, писали. Проблема системная, — написала в фейсбуке московский депутат Екатерина Енгалычева. — Я обратилась к заместителю мэра Москвы, полномочному представителю мэра в Мосгордуме Наталье Сергуниной с просьбой напомнить департаменту ЖКХ рекомендации Минстроя и факсограмму зам мэра Бирюкова о необходимости оставлять открытым один продух в доме. 7 сентября была выпущена новая факсограмма — один продух в доме должен быть открыт!

ПОДВАЛЫ НЕ ВЫХОД?

— Сеткой подвалы изолируют не только от кошек, но и от крыс. Как специалист по дератизации скажу, что коты — не способ борьбы с грызунами. Скорее всего, кошка убежит при высокой популяции крыс и найдет себе более спокойное место, — говорит санитарный врач, директор по качеству компании «Санитарный сервис» Николай Дубинин. — С крысами в подвалах проблема решается легко и практически навсегда, если обратиться к специализированным организациями. На кошках обитают блохи, которые могут нападать на жильцов первых этажей. Также животные оставляют продукты жизнедеятельности в подвалах. Это дикие коты далеко не в первом поколении, а не милые домашние киски. Очень удобно держать питомца на расстоянии, подкармливать и получать благодарность. Мой совет: блокировать продухи в своем доме. Переселяйте кошек в соседний.

Возможная альтернатива подвалам — ставить домики для животных. Например, такой недавно появился при храме на территории детской больницы Святого Владимира. Местные жители скинулись, купили будку за 7000 рублей, а на остатки пожертвований стерилизовали маму-кошку. Однако не все зоозащитники одобряют такой подход.

— Животные не дружат между собой, в одном домике может ужиться только потомство одной семьи. А в подвале на большой площади они спокойно обитают и даже не пересекаются, — говорит Анна Фельдман.

— Здорово, что в столь нелегкое время, москвичи остаются не равнодушными к ближним и борются за подвалы и ставят домики кошкам. Однако без стерилизации животных бесконечные обустройства и борьба за жизни бессмысленна. За пять лет одна кошка и ее потомство превращаются в 250 000 животных. Они размножаются, разбегаются и снова страдают, — говорит ветеринар Андрей Щелков.

Вот такая будка иногда может стать выходом, но на нее нужно скинуться. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если в подвале дома замуровали котов

1. Звоните в единую диспетчерскую службу Москвы (495) 539-53-53 и оставляете заявку. Далее в «Котоспас» (499) 112-07-49. Сделайте фото и видео замурованного продуха.

2. Сделайте посты в социальных сетях, расскажите о проблеме. Выкладывать стоит не только на свою страничку, но и в группы районов — за ними часто следят местные чиновники.

3. Идите на прием к руководителю управляющей компании. Зоозащитники не советуют ограничиваться звонком, а добиваться исключительно личного визита.

4. Запишитесь на прием к главам управы и окружной жилинспекции. Нужно напомнить, что по распоряжению № 18-38-358/18 от 06.07.18 зам мэра Бирюкова и по его же факсограмме от 7.09.20 один продух в каждом доме должен быть открыт. Если вы живете в Московской области, то нужно апеллировать к актуальным «Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме», в которых сказано, что один доступ в подвал должен быть. Везде оставляйте письменные обращения.