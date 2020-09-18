Живодерка в Запорожье давила котят перед камерой

Живодерка из Запорожья делала бизнес на мучениях животных. Фото: СОЦСЕТИ

24-летняя живодерка из Запорожья давила котят и щенков ногами и издевалась над ними на камеру. Девушка выкладывала видео в интернет и предлагала заинтересованным пользователям платный доступ к контенту.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Telegram-канал Украина Сейчас, правоохранительные органы обратили внимание на ситуацию после ряда жалоб на контент со стороны неравнодушных пользователей соцсетей. На данный момент жительницу Запорожья задержали, в ее доме был обнаружен архив видеоматериалов и банковские карты, на которые заинтересованные люди отправляли деньги.

Девушка выкладывала в платную группу видео с издевательствами над животными. Фото: СОЦСЕТИ

Большая часть интернет-пользователей отмечает, что подобное недопустимо и призывает применить к девушке меры наказания. Однако есть и те, кто выражает более лояльную позицию.

«У неё очень тяжёлая ситуация, там реально стоит вопрос выживания, она живёт в деревне, в районе боевых действий, выживает и зарабатывает как может. Я не оправдываю её, но и судить не берусь, а уж тем более не понимаю людей, которые вообще не в теме, а льют тут свою желчь», - отмечает один из пользователей Вконтакте.

Фото: СОЦСЕТИ

По данному делу возбуждено уголовное дело за распространение порнографии и жестокое обращение с животными. Максимальный срок, который может получить живодерка - до 8 лет лишения свободы