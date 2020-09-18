Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

В регуляторе решили взять паузу, чтобы не привести к разгону инфляции Фото: Олег ЗОЛОТО

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение было принято на заседании совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике в эту пятницу. Решение было вполне ожидаемым. Ставка и так достаточно низкая. Только за этот год она опустилась на треть – с 6,25% до 4,25% годовых. И если опускать ставку дальше, это может привести к разгону инфляции.

- В последние месяцы темпы роста цен сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля. Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном уровне, - говорится в сообщении ЦБ.

Главный фактор неопределенности – ситуация на мировых рынках и геополитические риски. Они могут отразиться на курсе нашей валюты. А это частично повлияет на общий уровень цен, поскольку зависимость от импорта остается высокой. В таких условиях перебарщивать со снижением ключевой ставки не стоит. Тем более что инфляция уже доросла до нужного ЦБ уровня (около 4% в год).

- В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7 - 4,2% в 2020 году, 3,5 - 4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем, - прогнозируют в Центробанке.

Кстати, снижение ключевой ставки уже повлияло на ставки по депозитам и кредитам. Они сократились. Правда, первые быстрее и больше, а вторые – медленнее и меньше. В ЦБ это объясняют тем, что банки перестраховываются. То есть боятся второй волны коронавируса и массовых неплатежей по кредитам, которые могут начаться после окончания правительственных программ поддержки заемщиков.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике запланировано на 23 октября этого года.