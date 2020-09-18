«Совкомбанку» присвоен высший рейтинг привлекательности работодателя

Совкомбанк предлагает своим сотрудникам наиболее привлекательные условия труда. Фото: ПАО «Совкомбанк»

«Совкомбанк» получил наивысший рейтинг привлекательности работодателя. Этот статус аналитический центр «БизнесДром» присваивает компаниям, в которых сотрудникам предлагаются самые выгодные и комфортные условия труда. Эксперты присудили «Совкомбанку» рейтинг привлекательности работодателя на уровне А.hr – Очень высокий уровень.

В качестве плюсов аналитики отметили усилия банка по улучшению качества жизни сотрудников, а также высокий уровень возможностей для профессионального роста. Эксперты оценивали уровень доходов персонала, социальный пакет, предоставляемый работодателем, комфорт офиса и рабочего пространства, имидж и прозрачность компании. Одним из важных критериев стала возможность для развития карьеры сотрудников.

Эксперты «БизнесДрома» особо отметили повышение профессиональных и корпоративных навыков сотрудников: в прошлом году 90% работников «Совкомбанка» прошли обучение. Высокое место в рейтинге банку также обеспечили солидный компенсационный пакет и возможность сотрудников общаться непосредственно с руководством с помощью «прямых линий», которые проводятся в компании на постоянной основе.

Напомним, «Совкомбанк» входит в ТОП-10 крупнейших банков Росии. Его филиалы и отделения работают в 76 регионах России, в них трудятся около 15,8 тысяч человек. Банк обслуживает 7,1 млн клиентов.