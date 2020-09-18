В Москве накрыли банду, которая разводила знаменитостей на деньги в мессенджерах

В Москве задержали банду мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше полугода на мошенников, которые объявили настоящую охоту на российских знаменитостей, пыталась выйти московская полиция. Схема обмана была весьма банальной. Если коротко: звезд разводили на звезд. Преступники создавали фейковые аккаунты знаменитостей в мессенджерах и писали от их имени сообщения не менее богатым и знаменитым жертвам, только уже настоящим. В сообщениях просили деньги: то в долг, то на лечение. Преступники, надеялись, что звезды шоу-бизнеса, у которых денег куры не клюют, не заметят обмана. Но нет.

Одним из первым, еще весной этого года, заявление в полицию написал знаменитый дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Его развели на 50 тысяч рублей.

- Мне написал известный боец UFC Алексей Олейник, написал по WhatsApp, с номера, которого у меня нет. «Эдгард, привет, как дела…» Стиль общения очень сильно похож на Олейника, он употреблял слова, которые свойственны ему. Он написал: «Помоги мне, пожалуйста, можешь денег одолжить?». У меня первая мысль: сколько он попросит – 200, 300 тысяч? Спросил: «Леш, сколько тебе надо?». Он ответил: «Да мне 50 тысяч всего, сестре надо перевести. Ты знаешь, я за границей. Я тебе буквально на днях через друзей отдам долларами». Я подумал: «50 тысяч — не самая большая сумма денег, чтобы помочь товарищу». Спросил его, почему он не пишет со своего номера. Он ответил: «Так это мой второй номер» и присылает тот номер, который у меня есть. Я, честно говоря, без задней мысли отправил деньги и забыл. Написал ему. Он мне ответил, поблагодарил. Прошло 20 минут, и я подумал: «По-моему, меня обманули». Написал настоящему Олейнику, спросил, не писал ли он мне. Он ответил, что нет, - рассказал «КП» Эдгард Запашный.

Дрессировщик тогда признавался, мол, не верит, что негодяев найдут и накажут. Особо не рассчитывали на правосудие и другие знаменитости. В списке жертв, помимо Эдгарда, тренер «Спартака» Доминико Тедеско и известный баскетболист Семен Антонов. Есть и народные артисты Россия, но их имена в МВД не раскрывают. Всего за полгода мошенники украли более четырех миллионов рублей. Но теперь их лавочку прикрыли. На днях преступников арестовали. В ближайшее время их доставят в Москву.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали троих мужчин на территории городов Санкт-Петербурга и Владикавказа. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила «КП» Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Членам, пожалуй, самой «звездной» банды грозит до 10 лет лишения свободы. А вот вернут ли они деньги обманутым знаменитостям – это большой вопрос. За душой у троицы – ни гроша. Куда они тратили наворованное, сейчас выясняют следователи.