Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

"Смело": Марина Александрова в черном бикини блеснула на "Кинотавре"

Актриса произвела фурор идеальной фигурой
Ольга ЛИБГАРДТ
КомментироватьОставить комментарий
Марина Александрова является одной из самых красивых российских актрис

Марина Александрова является одной из самых красивых российских актрис

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Марина Александрова не из тех актрис, в чьем блоге фото в купальнике выставляют чаще, чем в платьях. Подобные снимки для нее являются скорее редким исключением. Сейчас артистка находится на "Кинотавре" в Сочи. Когда у нее выдалась свободная минутка от красных дорожек и премьер, она порадовала поклонников кадром в черном бикини.

Марина Александрова прилетела на "Кинотавр" за несколько дней до закрытия. Актриса успела попозировать перед фотографами, раздать интервью и блеснуть идеальной фигурой в черном бикини на яхте. Вместе с друзьями она отправилась на морскую прогулку.

"Какая же вы идеальная", "Для вас - смело, но вы прекрасны!", Вы сами как солнце!", "Богиня! Я вами восхищаюсь!", "Видна порода! Внутренняя интеллигентность", "Красивые ноги и тело!", "Естественная и очень блестящая, ошеломляющая, люблю", "Очень красивая женщина", - восхитились поклонники.

Отметим, Марина Александрова является одной из самых красивых российских актрис. Она успешно совмещает личную жизнь и карьеру. Артистка воспитывает двоих детей от режиссера Андреея Болтенко. В 2012 году она родила сына Андрея, в 2015-м - дочь Екатерину.

Звезда тщательно оберегает личную жизнь. А вот секретами своей красоты делится охотно."Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду", - писала в блоге 37-летняя актриса.

Александрова признается, что просто обожает массаж и водные процедуры. Марина также уверенна, что полноценный отдых является главным ритуалом красоты. По ее словам, важно не просто спать, а спать правильно: "Не ложиться отдыхать днем, не смотреть сериалы или сидеть в Интернете за полночь, не нежиться в кровати по утрам. Кроме того, в спальне всегда должен быть приток свежего воздуха. Процесс cна должен длиться не менее семи часов".

Ну, а каждое утро она начинает с комплекса асан. Ведь, как признается звезда, забота о состоянии тела всегда отражается на состоянии кожи.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ

Рекомендуемые