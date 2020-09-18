"Смело": Марина Александрова в черном бикини блеснула на "Кинотавре"

Марина Александрова является одной из самых красивых российских актрис Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Марина Александрова не из тех актрис, в чьем блоге фото в купальнике выставляют чаще, чем в платьях. Подобные снимки для нее являются скорее редким исключением. Сейчас артистка находится на "Кинотавре" в Сочи. Когда у нее выдалась свободная минутка от красных дорожек и премьер, она порадовала поклонников кадром в черном бикини.

Марина Александрова прилетела на "Кинотавр" за несколько дней до закрытия. Актриса успела попозировать перед фотографами, раздать интервью и блеснуть идеальной фигурой в черном бикини на яхте. Вместе с друзьями она отправилась на морскую прогулку.

"Какая же вы идеальная", "Для вас - смело, но вы прекрасны!", Вы сами как солнце!", "Богиня! Я вами восхищаюсь!", "Видна порода! Внутренняя интеллигентность", "Красивые ноги и тело!", "Естественная и очень блестящая, ошеломляющая, люблю", "Очень красивая женщина", - восхитились поклонники.

Отметим, Марина Александрова является одной из самых красивых российских актрис. Она успешно совмещает личную жизнь и карьеру. Артистка воспитывает двоих детей от режиссера Андреея Болтенко. В 2012 году она родила сына Андрея, в 2015-м - дочь Екатерину.

Звезда тщательно оберегает личную жизнь. А вот секретами своей красоты делится охотно."Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду", - писала в блоге 37-летняя актриса.

Александрова признается, что просто обожает массаж и водные процедуры. Марина также уверенна, что полноценный отдых является главным ритуалом красоты. По ее словам, важно не просто спать, а спать правильно: "Не ложиться отдыхать днем, не смотреть сериалы или сидеть в Интернете за полночь, не нежиться в кровати по утрам. Кроме того, в спальне всегда должен быть приток свежего воздуха. Процесс cна должен длиться не менее семи часов".

Ну, а каждое утро она начинает с комплекса асан. Ведь, как признается звезда, забота о состоянии тела всегда отражается на состоянии кожи.