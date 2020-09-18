Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев: Повальное назначение антибиотиков при коронавирусной пневмонии - это огромная ошибка!

Пульмонолог рассказал, какую угрозу для всего человечества несет неправильное лечение новой инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПОДХВАТИЛ КОВИД, ПЬЮ УЖЕ ТРЕТИЙ ВИД АНТИБИОТИКОВ»

«Подхватил коронавирус, лечусь дома, пью уже третий вид антибиотиков», «Послушав легкие, врач из районной поликлиники сразу выдала упаковку антибиотиков», «Кому какие антибиотики помогли при ковиде? Поделитесь опытом!», - такими сообщениями переполнены соцсети и форумы в Интернете с начала весны.

В мае стали появляться публичные призывы исследователей и врачей ковидных больниц не увлекаться антибактериальными препаратами при коронавирусе. «Все давно знают, что на вирусы антибиотики не действуют. В то же время без этих лекарств нельзя обойтись, когда к вирусной пневмонии присоединяются бактериальные возбудители. Но правильно выбрать антибиотик или сочетание нескольких антибактериальных препаратов может только врач!», - напомнил в одном из выступлений профессор, работавший в ковидном госпитале Медицинского центра МГУ им. Ломоносова, известный врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили. Эксперт предупредил, что неоправданный прием антибиотиков приведет к опасному сокращению арсенала врачей в критические моменты. Поскольку из-за злоупотребления этими препаратами развивается антибиотикорезистентность, то есть антибактериальные лекарства попросту перестанут помогать в дальнейшем.

БАКТЕРИИ-МУТАНТЫ И СУПЕРИНФЕКЦИИ

Сейчас, когда с начала эпидемии прошло больше полугода, стали понятнее реальные масштабы проблемы. О серьезности угрозы на недавней пресс-конференции рассказал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

- Мы пролечили более 8 тысяч человек и проанализировали причины летальности, - поделился врач. - Меньшинство пациентов погибали в первые трое суток после госпитализации, и ведущей причиной смерти были тромбоэмболические осложнения (то есть закупорка сосудов тромбами. - Ред.). Более 70% летальных исходов произошли в более поздние сроки, и причиной большинства из них стали суперинфекции.

Приставкой «супер» доктор Проценко обозначил вовсе не новую коронавирусную инфекцию. Так врачи называют болезни, возбудителями которых выступают супербактерии — настоящие монстры, которые стали резистентны (устойчивы) к большинству известных нам антибиотиков.

По словам главврача больницы в Коммунарке, за несколько месяцев количество резистентных микробов в госпитале выросло в несколько раз. Некоторые из этих бактерий устойчивы к 90 процентам антибиотиков, существующих в мире! В числе самых опасных мутантов — синегнойная палочка, золотистый стафилококк и кишечная палочка.

ПРОБЛЕМА АЗИТРОМИЦИНА: ТЕПЕРЬ ОН ДЛЯ МИКРОБОВ, КАК СЛОНУ ДРОБИНА

- Изначально в одну из самых популярных схем лечения COVID-19 входил антибиотик азитромицин. Однако, его назначение - это особая ситуация, которую нужно отделять от применения других антибиотиков, - рассказал «КП» главный пульмонолог Минздрава России, зав. кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. При лечении ковида азитромицин назначали на самом деле не как антибактериальный препарат, а из соображений противовирусной активности, поясняет эксперт. Считалось, что в сочетании с гидроксихлорохином этот антибиотик помогает бороться с самим коронавирусом: «По крайней мере, в это верили», - разводит руками профессор Авдеев. Но дальнейшие масштабные исследования не подтвердили высокой эффективности такой схемы для лечения COVID-19.

Сергей Авдеев. Фото: sechenov.ru

- В итоге и в нашей стране, и во всем мире очень большое количество пациентов получили азитромицин, - продолжает врач. - Можно ли ожидать, что такое массивное назначение препарата приведет к росту антибиотикорезистентности? Безусловно. Азитромицин относится к классу антибиотиков макролидов. Честно говоря, у нас и до коронавируса ситуация с устойчивостью бактерий к макролидам была неблагоприятной. Во многих регионах резистентность бактерий пневмококков (они вызывают пневмонию. - Ред.) к макролидам превышает 30, 40 и даже 50 процентов.

Это значит, что каждому третьему, а где-то и каждому второму пациенту традиционные препараты против воспаления легких, вызванного пневмококками, просто не помогут. Придется проходить повторные курсы лечения с назначением уже других антибиотиков, а круг пока еще эффективных препаратов все больше сужается...

АНТИБИОТИКИ «ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ»

- Сергей Николаевич, не раз слышала от знакомых и коллег, что при подтверждении коронавируса врачи районных поликлиник сразу же выписывают для лечения на дому антибиотики.

- В самом начале эпидемии такая тактика применялась из-за того, что у нас не было ничего другого, и, главное, недостаточно было знаний о новом заболевании.

Сегодня уже точно можно сказать, что массовое назначение антибиотиков при коронавирусной инфекции - это огромная проблема. На самом деле все другие антибиотики, кроме азитромицина (как компонента особой схемы с гидроксихлорохином), никогда не стояли на первом месте для ранней терапии в рекомендациях по лечению COVID-19. Однако повсеместно, и в Москве, и в Питере, и в поселках городского типа по всей стране по-прежнему пациентам с коронавирусом сразу назначают антибиотики. Почему? Потому, что врачи не уверены: ковидная пневмония у человека или нековидная? Присоединится бактериальная флора или не присоединится?

- Разве можно применять антибиотики для профилактики бактериальных осложнений?

- Кое-где бытует такое представление, что якобы можно. Но научных подтверждений этого нет.

ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДКА КОРОНАВИРУСА

- Сейчас, по прошествии многих месяцев пандемии и после анализа опыта многих стран, стало понятно: в действительности бактериальная инфекция нечасто осложняет коронавирусную инфекцию, - говорит профессор Авдеев. - И это одна из загадок коронавируса. Если пневмония развивается как осложнение гриппа, то почти всегда она имеет бактериальную составляющую, присоединяется либо пневмококк, либо стафилококк. И антибиотики действительно нужны. А вот при ковидной пневмонии, как оказалось, все не так! Бактериальные осложнения развиваются достаточно редко. Главным образом у тяжелых пациентов, на поздних стадиях, когда люди подолгу лежат в стационаре, находятся в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

- То есть, когда больной с коронавирусом, лечась дома, жалуется, что долго и сильно кашляет, это вовсе не означает, что у него бактериальное осложнение и железно нужны антибиотики?

- Практика показывает, что, как правило, нет. Повторю: применение антибиотиков оправданно при COVID-19 в очень ограниченном количестве случаев.

Продолжение следует. Во второй части в ближайшее время на kp.ru - по каким критериям определить, когда действительно нужны антибиотики при ковиде.

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