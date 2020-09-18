Барак Обама засел за мемуары

Барак Обама и его супруга Мишель Обама. Фото: EAST NEWS

Сразу после президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года, бывший американский президент Барак Обама выпустит в свет свои мемуары.

В новой книге экс-президент США расскажет, каково быть президентом США, о силах, о врагах, с которыми приходится бороться американский нации, и о том, как заставить демократию работать на всех.

В «Земле обетованной» будет охвачен период с начала политической карьеры Обамы до операции по уничтожению международного террориста Усамы бен Ладена.

«Безусловно, я горжусь этой книгой», - заявил автор, который засел за мемуары сразу после того, как была опубликована автобиография «Становление» его супруги Мишель. Книга бывшей первой леди США разошлась тиражом более 10 млн. экземпляров и стала самой продаваемой книгой 2019 года в Америке.

Планируется, что «Земля обетованная» будет двухтомной, ее переведут на 25 языков мира.

Обама уже является автором нескольких книг, в числе которых: «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды».