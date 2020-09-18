Spotify назвал топ-10 треков для бега

На первом месте оказался трек DJ Smash и Poеt «БЕГИ» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

20 сентября в столице пройдет большой Московский марафон. Для того чтобы участникам, было легче преодолеть дистанцию, сервис Spotify составил топ-10 треков для бега. Стоит отметить, что этот рейтинг был составлен по версии российских пользователей.

На первом месте оказался трек DJ Smash и Poеt «БЕГИ». Его ироничный текст намекает на бег от токсичных отношений, но для марафона тоже вполне подойдет. Не менее популярный трек - «Gangsta Gangsta» в исполнении Dr. Fresch и Baby Eazy-E - также довольно удобен для бега. Тройку лидеров замкнул энергичный хит «Do It» от Ilkay Sencan.

Более спокойный трек «Колибри» молодой рэп-группы Kavabanga Depo Kolibri поможет замедлиться и восстановить силы, а динамичный «Shot It» в исполнении KVPV придаст энергии и откроет второе дыхание.

Если перед марафоном у вас не получится создать свой собственный плейлист, то можно воспользоваться готовыми подборками от Spotify. Сегодня российским слушателям доступно более четырех миллиардов плейлистов для любой ситуации — в том числе для бега и кардиотренировок.

Топ-10 треков для бега по версии слушателей Spotify в России:

1. DJ Smash, Poёt - «БЕГИ»

2. Dr. Fresch, Baby Eazy-E - «Gangsta Gangsta»

3. Ilkay Sencan - «Do It»

4. Kavabanga Depo Kolibri - «Колибри»

5. KVPV - «Shot It»

6. Ilkay Sencan - «What You Want»

7. CamelPhat, Elderbrook, Robin Schulz - «Cola» (Robin Schulz Remix)

8. Chetta, Dr. Fresch - «Bon Appétit»

9. Ilkay Sencan, Mert Hakan - «Let Me»

10. Avicii - «Waiting For Love»