Spotify назвал топ-10 треков для бега

На первом месте оказался трек DJ Smash и Poеt «БЕГИ»
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
20 сентября в столице пройдет большой Московский марафон. Для того чтобы участникам, было легче преодолеть дистанцию, сервис Spotify составил топ-10 треков для бега. Стоит отметить, что этот рейтинг был составлен по версии российских пользователей.
На первом месте оказался трек DJ Smash и Poеt «БЕГИ». Его ироничный текст намекает на бег от токсичных отношений, но для марафона тоже вполне подойдет. Не менее популярный трек - «Gangsta Gangsta» в исполнении Dr. Fresch и Baby Eazy-E - также довольно удобен для бега. Тройку лидеров замкнул энергичный хит «Do It» от Ilkay Sencan.
Более спокойный трек «Колибри» молодой рэп-группы Kavabanga Depo Kolibri поможет замедлиться и восстановить силы, а динамичный «Shot It» в исполнении KVPV придаст энергии и откроет второе дыхание.
Если перед марафоном у вас не получится создать свой собственный плейлист, то можно воспользоваться готовыми подборками от Spotify. Сегодня российским слушателям доступно более четырех миллиардов плейлистов для любой ситуации — в том числе для бега и кардиотренировок.
Топ-10 треков для бега по версии слушателей Spotify в России:
1. DJ Smash, Poёt - «БЕГИ»
2. Dr. Fresch, Baby Eazy-E - «Gangsta Gangsta»
3. Ilkay Sencan - «Do It»
4. Kavabanga Depo Kolibri - «Колибри»
5. KVPV - «Shot It»
6. Ilkay Sencan - «What You Want»
7. CamelPhat, Elderbrook, Robin Schulz - «Cola» (Robin Schulz Remix)
8. Chetta, Dr. Fresch - «Bon Appétit»
9. Ilkay Sencan, Mert Hakan - «Let Me»
10. Avicii - «Waiting For Love»