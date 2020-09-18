Первое место с доходом в 6 миллиардов 226 миллиона рублей занимает владелец крабодобывающей компании «Монерон», он же депутат облдумы Сахалинской области Дмитрий Пашков. Фото: fishnews.ru

Совокупный же доход всех 100 участников рейтинга составил 65,8 млрд рублей. И это на 4 миллиарда больше, чем в предыдущем 2018-м.

Рейтинги депутатских и чиновничьих богатств в этом году несколько задержались из-за эпидемии коронавируса. Так как сроки публикации деклараций сдвинулся. Мало того, остались еще регионы, которые не сделали этого до сих пор. Например, Калужская область. Однако, общая картина уже видна. Сотрудники Forbes внимательно изучили декларации из более 400 ведомств, начиная от Госдумы и заканчивая госкорпорациями и госфондами. В качестве ранжира был взят общий семейный доход — самого чиновника, его второй половины и детей. Зарплаты, прибыли, недвижимость и активы, учитывалось все.

. Фото: Рушан КАЮМОВ

Итак, первое место с доходом в 6 миллиардов 226 миллиона рублей занимает владелец крабодобывающей компании «Монерон», он же депутат облдумы Сахалинской области Дмитрий Пашов. Он новичок рейтинга. Кстати, покупкой именно его компании интересовалась телеведущая Ксения Собчак. (Сама Ксения тоже теперь обязана информировать общественность о своих доходах, так как с недавних пор она законная супруга худрука гостеатра Богомолова. И если верить документам, что Собчак в 2019 заработала 185 миллионов рублей, тогда как ее муж всего 19 млн.).

Второе место в рейтинге Forbes коллега Пашова - депутат заксобрания Камчатского края, и прямой конкурент по бизнесу, так как тоже владеет рыбопромысловой компанией, Игорь Евтушок. Его суммарный семейный доход в 2019 составил 5,4 миллиарда рублей.

На третьем месте с доходом в 5 миллиардов депутат заксобрания Челябинской области, владелец «Южуралзолота» Константин Струков. Живет он в городе Пласт. И по словам очевидцев, довольно просто. Ездит на скромной машине, легко общается с рабочими своего предприятия. Даже спускается с ними в шахты.

Дальше в списке член Совфеда Валерий Пономарев (2,7 миллиарда). Депутат Магаданской области Александр Басанский. Депутат Госдумы (самый богатый в нижней палате парламента) Георгий Аникеев (2,3 миллиарда). Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (1,9 млрд). Гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов (1,9 миллиарда). Депутат Рязанской облдумы и гендиректор агромолочного комбината «Рязанский» Станислав Подоль и другие.

Так же в топ-100 попал индустриальный директор госкорпорации «Ростех», экс-министр обороны Анатолий Сердюков (67-е место, общесемейный доход его с Евгений Васильевой 232 млн. ), а замыкает список депутат Белгородской области Елена Романенко с доходом в 163 миллиона рублей.