Сахалинская область – лидер по расселению аварийного жилья в России

Валерий Лимаренко уже приступил к переселению жителей Охинского района за счет средств областного бюджета. Фото пресс-службы губернатора Сахалинской области

Марат Хуснуллин подчеркнул, что Сахалинская область – первый регион в стране по темпам выполнения программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Завершить основной объем этой работы планируется уже до конца 2020-го.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил вице-премьеру в ближайшее время определить федеральные источники финансирования для переселения охинцев из непригодных для проживания домов. В прошлом году губернатор обращался к президенту с этим вопросом, Владимир Путин его поддержал. Была составлена жилищная программа для Охинского района, и определены необходимые объемы финансирования. На ее реализацию требуется 15 миллиардов рублей: 9 миллиардов будет обеспечено из областного бюджета, 6 миллиардов – из федерального.

«На Сахалине лучший показатель в стране по расселению аварийного жилья, – сказал Марат Хуснуллин. – Нельзя снижать темпов – федеральному минстрою необходимо определить пути реализации поручения Президента и доложить о результатах в течение двух недель».

«Мы уже приступили к переселению людей за счет областного бюджета. Выделение федерального финансирования позволит ускорить эту работу, – добавил Валерий Лимаренко. – Всего же на Сахалине и Курилах в 2020-ом мы вводим 430 тысяч квадратных метров жилья – на 100 тысяч «квадратов» больше, чем в 2019-ом».

Второй темой совещания стала реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сахалинская область входит в тройку регионов-лидеров на Дальнем Востоке по выполнению дорожной программы. Региональные власти в этом году добились дополнительного федерального финансирования. Более 175 миллионов рублей было выделено из резервного фонда Правительства РФ на капитальный ремонт сахалинских дорог.

В рамках нацпроекта на островах запланировано выполнить строительно-монтажные работы на 25 объектах (13 из них завершаются в этом году), еще для 3-х – провести проектно-изыскательские работы. Почти 80% запланированных на этот год мероприятий уже завершено. До конца 2020-го модернизируют 25,34 километра автодорог, в том числе 17,04 километра – в границах Южно-Сахалинской городской агломерации.

На сегодняшний день ввели после ремонта участок от улицы Ключевской до села Санаторного протяженностью 4,25 километра. До конца октября запланировано уложить около 270 тысяч квадратных метров твердого покрытия. Почти 200 тысяч квадратных метров асфальта уже обустроено. На эти цели направлено более 3 миллиардов рублей, в том числе 351 миллион рублей из федерального бюджета.

Кроме того, в рамках программы комплексного развития сельских территорий в этом году идет строительство подъездной дороги до свиноводческого комплекса АО «Мерси Агро Сахалин» в Анивском районе. Планируется, что к середине октября здесь будет уложено 1,6 километра асфальтобетонного покрытия.