Путин посоветовал оружейникам «обрасти жирком»

Владимир Путин начал с поздравлений работникам отрасли. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Заседание Военно-промышленной комиссии в преддверии Дня оружейника Владимир Путин начал с поздравлений работникам отрасли, плавно перешедшем в рекламу отечественного вооружения.

- Хочу поздравить всех, кто трудится в ОПК, с наступающим праздником, всех, кто на десятилетия вперёд обеспечили стране военно-технологический паритет с ведущими державами, - сказал президент. - Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов.

Был или нет в этом скрытый ответ Дональду Трампу, накануне заявившему об американском чудо-оружии, но Путин подчеркнул, что главные достижения у российского военпрома еще впереди. И одной из основных задач сегодня является создание кадрового резерва из молодых специалистов.

- С мая такая работа началась и на предприятиях ОПК, по четырём направлениям идёт работа, - привел пример Путин. - Уже отобраны 55 перспективных профессионалов, действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами. Важно готовить руководителей именно нового поколения, которым предстоит решать стоящие перед отраслью масштабные и нестандартные задачи.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Стимулирование диверсификации в ОПК. Год от года доля гражданской продукции в объёме производства ОПК растёт: в 2018 году было 20,9 %, в 2019 – уже 24,1 %.

- К 2025 году доля высокотехнологичной гражданской продукции в ОПК должна достичь 30 %, а к 2030 году – уже 50 %.

- Необходимо дать возможность организациям ОПК оставлять часть прибыли, полученной в результате оптимизации своей деятельности при выполнении гособоронзаказа - у них хотя бы «жирок» какой-то появится.