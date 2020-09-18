Исчезающая профессия: замена кассиров на роботов оставит без работы сотни тысяч россиян

Крупнейшие магазины продуктов уже запустили новый сервис для самостоятельных покупок Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЕРЕХОДИМ НА САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Стоять в утомительных очередях или пару раз тыкнуть в телефон и стать самому себе кассиром? Такой выбор теперь есть. Крупнейшие магазины продуктов уже запустили новый сервис для самостоятельных покупок.

Для этого нужно закачать в смартфон приложение, считать QR-код магазина на входе, выбрать товары, тем же телефоном отсканировать их штрих-коды, оплатить в том же приложении, а на выходе снова считать QR-код торговой точки. Так купить можно все, кроме табака и алкоголя.

Как рассказали «КП» в X5 Retail Group (магазины «Пятерочка» и «Перекресток»), они наблюдали за тем, как подобные системы работают в мире, и два года планировали запуск собственного сервиса без традиционных касс в своих магазинах.

- Коронакризис существенно ускорил этот процесс, - комментирует Иван Мельник, директор по инновациям X5 Retail Group. - Ситуация повлияла не только на скорость запуска проекта, но и на его масштаб — пилотный проект тестируется не в 5-10, а в нескольких десятках магазинов. Цель внедрить систему в нескольких сотнях торговых точек.

Повлечет ли это сокращение обычных кассиров?

- Мы не планируем сокращать кассиров в связи с внедрением сервиса, - ответили в пресс-службе компании. - Мы планируем просто сократить очереди у касс и повысить скорость обслуживания, при этом количество касс и кассиров в магазине останется неизменным.

ВАКАНСИЙ ВТРОЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ РЕЗЮМЕ

А в это время на рынке труда для этой профессии складываются противоречивые перспективы. С одной стороны вакансий стало значительно больше, с другой, желающих получить работу кассира втрое больше, чем имеющихся мест. Так, по данным HeadHunter, в период с апреля по первую половину сентября 2020 года количество вакансий кассиров от работодателей из розничной продуктовой торговли выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 55 тысяч. Количество резюме кассиров показало еще больший рост - на 154% и составило 174,5 тысяч. По зарплате, в среднем они могут рассчитывать на оклад от 25 тысяч до 40 тысяч рублей. В Москве кассир получает на 5 тысяч больше.

САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ КАТЕГОРИЯ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

В пику заявлениям ритейлеров о том, что они не планируют сокращать персонал, экономисты бьют тревогу. Да, не сегодня, но в перспективе нескольких лет технический прогресс может лишить работы сотни тысяч человек.

По словам Александра Сафонова, доктора экономических наук, профессора кафедры управления персоналом Финансового университета, помимо внедрения бескассовых систем, на рынке труда из-за конкуренции с крупными сетевиками одновременно сокращается число малых магазинов. И оба процесса влекут сокращение численности рабочих мест.

- Это достаточно серьезная проблема, которая вызовет перестройку рынка труда в первую очередь в малых и средних городах вокруг мегаполисов — людям, которые ездят туда на заработки, будет труднее найти работу, - объясняет Сафонов. - Но в одночасье роботы и приложения не заменят человека. Такие программы бескассового самообслуживания тестируются в США, как минимум, уже лет пяьт. Да, это очень серьезно меняет подход. Нужны будут не кассиры, а контролеры, которые стоят у касс самообслуживания. Их просто будет меньше, чем кассиров. А остальные останутся безработными. Количество работающих в торговле — 4,5 млн человек. Кассиров, минимум, миллион. И такого объема рабочих мест на сегодня не создает ни одна отрасль. В основном кассирами работают либо люди старших возрастов, либо те, у кого нет высокой квалификации. На рынке труда это самая тяжелая категория для трудоустройства. К сожалению, сегодня в рамках политики занятости этот вопрос, как существенный вызов российскому рынку труда, не рассматривается. И серьезных программ, упреждающих такие проблемы, нет. Но время их создать еще есть.

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